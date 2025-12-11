Кибермошенники украли у Hekotek миллион евро. Компания требует деньги у уволенного финансового директора
Весной машиностроительная компания Hekotek в результате кибератаки потеряла 1,6 млн евро. Жертвой мошенников стал давний член правления и финансовый директор компании Райн Нука. Теперь в суде идет спор о том, должен ли Нука компенсировать ущерб.
В мае в работающей с 1992 года машиностроительной компании Hekotek произошла кибератака. Компания уволила многолетнего финансового директора.
Foto: Jaanus Lensment/Postimees/Scanpix
В начале мая телефонные мошенники нацелились на тогдашнего финансового директора компании Райна Нука. После нескольких звонков им удалось получить его аутентификационные данные, что открыло доступ к банковскому счету Hekotek. Деньги выводились почти два часа подряд. За это время со счета было сделано 52 платежа с использованием дигитальной подписи финансового директора. Всего было украдено 1,6 млн евро. С помощью банка компания смогла вернуть часть суммы, однако ущерб все равно превысил миллион.
