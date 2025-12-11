Назад 11.12.25, 17:10 Кибермошенники украли у Hekotek миллион евро. Компания требует деньги у уволенного финансового директора Весной машиностроительная компания Hekotek в результате кибератаки потеряла 1,6 млн евро. Жертвой мошенников стал давний член правления и финансовый директор компании Райн Нука. Теперь в суде идет спор о том, должен ли Нука компенсировать ущерб.

В мае в работающей с 1992 года машиностроительной компании Hekotek произошла кибератака. Компания уволила многолетнего финансового директора.

Foto: Jaanus Lensment/Postimees/Scanpix

В начале мая телефонные мошенники нацелились на тогдашнего финансового директора компании Райна Нука. После нескольких звонков им удалось получить его аутентификационные данные, что открыло доступ к банковскому счету Hekotek. Деньги выводились почти два часа подряд. За это время со счета было сделано 52 платежа с использованием дигитальной подписи финансового директора. Всего было украдено 1,6 млн евро. С помощью банка компания смогла вернуть часть суммы, однако ущерб все равно превысил миллион.