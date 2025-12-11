Robus выставляет на продажу свои активы и патенты

Компания Robus Group объявила на бирже о проведении аукциона по продаже своей фитнес-экосистемы GymBars PRO. Предложение включает в себя технологию устройства, интеллектуальную собственность и производственные инструменты.
Дальнейшее расширение оказалось для компании слишком затратным из-за нехватки дополнительного капитала.
Foto: Андрас Кралла
Победитель аукциона получит оборудование, программное обеспечение и встроенное ПО GymBars PRO вместе с соответствующими правами. В сделку также входят необходимые для производства пресс-формы и патент, действующий в Великобритании, Франции и Германии.
