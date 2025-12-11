Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,37%300,14
  • OMX Riga0,04%933,15
  • OMX Tallinn0,32%1 981,81
  • OMX Vilnius0,48%1 299,63
  • S&P 500−0,26%6 868,96
  • DOW 300,92%48 498,86
  • Nasdaq −0,91%23 438,2
  • FTSE 1000,57%9 710,91
  • Nikkei 225−0,9%50 148,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,29
  • 11.12.25, 17:37

Robus выставляет на продажу свои активы и патенты

Компания Robus Group объявила на бирже о проведении аукциона по продаже своей фитнес-экосистемы GymBars PRO. Предложение включает в себя технологию устройства, интеллектуальную собственность и производственные инструменты.
Дальнейшее расширение оказалось для компании слишком затратным из-за нехватки дополнительного капитала.
  Дальнейшее расширение оказалось для компании слишком затратным из-за нехватки дополнительного капитала.
  • Foto: Андрас Кралла
Победитель аукциона получит оборудование, программное обеспечение и встроенное ПО GymBars PRO вместе с соответствующими правами. В сделку также входят необходимые для производства пресс-формы и патент, действующий в Великобритании, Франции и Германии.
