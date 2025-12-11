Соседи победили: суд аннулировал разрешение на перестройку дома престарелых Pihlakodu в Нымме
Соседи и гражданское объединение Нымме, выступавшие против расширения дома престарелых Pihlakodu в Нымме, добились победы в административном суде. Суд отменил выданное Таллиннским департаментом городского планирования разрешение на строительство.
Проживающая рядом с домом престарелых Pihlakodu в Нымме Маргот Паали выступила против выдачи права на строительство пристройки к дому престарелых в упрощенном порядке. Суд постановил, что Таллиннский департамент городского планирования должен был провести процедуру детальной планировки или проектных условий.
Foto: Liis Treimann
Pihakodu планирует расширить существующий дом престарелых в таллиннском районе Нымме, сделав к нему трехэтажную пристройку. Дом престарелых находится на территории природоохранного парка Вабадузе, а двое соседей и гражданское объединение Нымме (Nõmme Tee Selts MTÜ) обжаловали выданное на основании строительного уведомления разрешение на строительство в административном суде.
