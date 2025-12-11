Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,51%299,85
  • OMX Riga0,13%932,55
  • OMX Tallinn0,26%1 980,65
  • OMX Vilnius0,36%1 296,96
  • S&P 5000,67%6 886,68
  • DOW 301,05%48 057,75
  • Nasdaq 0,33%23 654,16
  • FTSE 1000,07%9 662,67
  • Nikkei 225−0,9%50 148,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,89
  • OMX Baltic0,51%299,85
  • OMX Riga0,13%932,55
  • OMX Tallinn0,26%1 980,65
  • OMX Vilnius0,36%1 296,96
  • S&P 5000,67%6 886,68
  • DOW 301,05%48 057,75
  • Nasdaq 0,33%23 654,16
  • FTSE 1000,07%9 662,67
  • Nikkei 225−0,9%50 148,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,89
  • 11.12.25, 14:13

Соседи победили: суд аннулировал разрешение на перестройку дома престарелых Pihlakodu в Нымме

Соседи и гражданское объединение Нымме, выступавшие против расширения дома престарелых Pihlakodu в Нымме, добились победы в административном суде. Суд отменил выданное Таллиннским департаментом городского планирования разрешение на строительство.
Проживающая рядом с домом престарелых Pihlakodu в Нымме Маргот Паали выступила против выдачи права на строительство пристройки к дому престарелых в упрощенном порядке. Суд постановил, что Таллиннский департамент городского планирования должен был провести процедуру детальной планировки или проектных условий.
  • Проживающая рядом с домом престарелых Pihlakodu в Нымме Маргот Паали выступила против выдачи права на строительство пристройки к дому престарелых в упрощенном порядке. Суд постановил, что Таллиннский департамент городского планирования должен был провести процедуру детальной планировки или проектных условий.
  • Foto: Liis Treimann
Pihakodu планирует расширить существующий дом престарелых в таллиннском районе Нымме, сделав к нему трехэтажную пристройку. Дом престарелых находится на территории природоохранного парка Вабадузе, а двое соседей и гражданское объединение Нымме (Nõmme Tee Selts MTÜ) обжаловали выданное на основании строительного уведомления разрешение на строительство в административном суде.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.07.25, 08:43
Разрешение на перестройку дома престарелых Pihlakodu в Нымме вызвало протесты и обжаловано в суде
На территории природоохранного парка Вабадузе в таллиннском районе Нымме Pihlakodu планирует расширить существующий дом престарелых, сделав к нему трехэтажную пристройку. Однако соседи и гражданское объединение Нымме обжаловали выданное на основании строительного уведомления разрешение на строительство в административном суде.
Новости
  • 15.10.25, 13:20
Сеть домов престарелых Pihlakodu резко повышает цены
С 1 января стоимость проживания в домах престарелых Pihlakodu увеличится примерно на 240 евро.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
2
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
3
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
4
Новости
  • 05.12.25, 06:00
Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа
5
Новости
  • 09.12.25, 17:45
Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку
6
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх

Последние новости

Новости
  • 11.12.25, 14:13
Соседи победили: суд аннулировал разрешение на перестройку дома престарелых Pihlakodu в Нымме
Новости
  • 11.12.25, 12:48
Золотая лихорадка пошатнула импортную статистику Эстонии. «40-45 млн евро для нас не показатель»
Новости
  • 11.12.25, 11:34
Айво Петерсона приговорили к 14 годам тюремного заключения
Дополнено!
Биржа
  • 11.12.25, 11:18
Oracle не оправдал ожиданий, акции резко упали
Новости
  • 11.12.25, 10:32
Число туристов из Финляндии сокращается шестой месяц подряд
Новости
  • 11.12.25, 10:05
Трамп: в беседе с европейскими лидерами были «резкие слова»
Интервью
  • 11.12.25, 09:59
Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»
Новости
  • 11.12.25, 08:49
Фестиваль скидок на топливном рынке заканчивается. «После каждой вечеринки приходится платить»

Сейчас в фокусе

Журналист ДВ Алексей Шишкин во дворе уже реконструированных корпусов новой фабрики Лютера. Сейчас в ее машинном зале офис Äripäev, а в бывших цехах – квартиры.
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покинет свой пост 1 января.
Новости
  • 09.12.25, 17:45
Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
Почему бы не дать возможность инвестировать через PIK не только деньги из II, но и из III ступени.
Инвестор Тоомас
  • 10.12.25, 12:38
Инвестор Тоомас: монополия банков – лишь вопрос времени
На средства от финансовой помощи США были приобретены и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Новости
  • 10.12.25, 08:44
Оборонный бюджет США ограничит внешнюю политику Трампа и даст Эстонии деньги
Инвестор Пааво Сийманн.
Биржа
  • 10.12.25, 12:18
Пааво Сийманн анализирует балтийский рынок: некоторые акции обогнали S&P 500
Оказавшийся на грани банкротства бизнес планировал создавать в существующих зданиях убежища с системами очистки воздуха.
Новости
  • 10.12.25, 14:00
Недавно основанный бизнес по созданию убежищ уже движется к банкротству
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025