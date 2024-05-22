    Пять акций из сектора ИИ, которых ожидает сплит

    Акции компаний, связанные с искусственным интеллектом и участвовавшие в стремительном ралли, теперь, по прогнозам, ожидает сплит, что может дать новый толчок для их роста.Фото: AFP/Scanpix

    Стремительный рост цен на акции компаний, связанных с ИИ, заставил аналитиков задуматься о тех, которые могут провести дробление или сплит акций. Это, вероятно, придаст участникам ралли дополнительный импульс.

    Революция в области искусственного интеллекта привела к серьезному скачку роста, который в основном сосредоточился в секторе производителей чипов. Цена акций нескольких таких компаний поднялась настолько высоко, что аналитики теперь ожидают дробления акций, сообщает Yahoo Finance.

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