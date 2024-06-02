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2 июня 2024 в 15:27









ОПЕК+ продлил сокращение добычи нефти до 2025 года

Фото: Ernest Scheyder

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные под общим названием ОПЕК+, в воскресенье согласились продлить официальное сокращение добычи нефти до 2025 года, пишет CNBC.

Согласно таблице, опубликованной Секретариатом ОПЕК, в следующем году коалиция будет добывать в общей сложности 39,725 миллиона баррелей в день. Она также включает увеличение добычи в ОАЭ на 300 000 баррелей в сутки, которое будет поэтапно вводиться с января 2025 года до конца сентября следующего года.

В заявлении, опубликованном государственным агентством печати Саудовской Аравии, некоторые страны ОПЕК+ (в том числе ключевые фигуры: Саудовская Аравия и Россия) заявили, что продлят пакет добровольных сокращений почти на 1,7 миллиона баррелей в день. Эти сокращения теперь будут осуществляться в течение 2025 года.

Эта группа стран-членов ОПЕК+ также продлит добровольное сокращение добычи на общую сумму 2,2 миллиона баррелей в день до конца третьего квартала этого года. Первоначально планировалось, что эти сокращения продлятся только до конца второго квартала.

«Объемы этого сокращения, составившие 2,2 миллиона баррелей в сутки, затем будут восстанавливаться постепенно, ежемесячно, до конца сентября 2025 года», – говорится в сообщении.

Следующая встреча министров ОПЕК+ для обсуждения политических шагов состоится 1 декабря.