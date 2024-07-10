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Яна Сааркоппель

10 июля 2024 в 8:53









Результаты Enefit Green оказались ниже прогнозов

Член правления и руководитель отдела производства Enefit Green Иннар Каазик пояснил в биржевом сообщении, что меньший, чем ожидалось, объем производства обусловлен ветровыми условиями квартала. Фото: Andras Kralla

В июне Enefit Green произвела на треть больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года, однако результаты оказались ниже прогнозов.

В июне Enefit Green произвела 92,2 ГВт⋅ч, что на 31,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из биржевого сообщения. Во втором квартале производство электроэнергии увеличилось на 35,2%, достигнув уровня 358,2 ГВт⋅ч, в основном благодаря новым ветро- и солнечным паркам. Однако этот результат оказался на 61 ГВт⋅ч ниже ранее опубликованного прогноза.