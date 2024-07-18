    Айн Ханшмидт: правительство не должно перегибать палку с новыми налогами

    Айн Ханшмидт считает, что будущая коалиция обсуждает правильные темы. Фото: Tanel Meos

    Эстонский предприниматель не только готов, но и сам хочет инвестировать в безопасность страны, заявил вице-председатель Центрального союза работодателей Эстонии и глава Infortar Айн Ханшмидт, передает Postimees.

    По словам Ханшмидта, на коалиционных переговорах звучали правильные ключевые слова: оборона, конкурентоспособность, государственные финансы, промышленная политика. Кроме того, подчеркивались предсказуемость решений и уменьшение расточительства. «Это важные вещи, они действительно имеют значение для предпринимателя», – подтвердил Ханшмидт.
    Он отметил, что предприниматели ждут новых целей и рынков, экономического роста, а также инноваций и амбиций вместо регулирования и стагнации.
    «Для лечения долгосрочного и тяжелого спада недостаточно нескольких антибиотиков, нужно разработать полноценную программу, включающую поддержку экспорта, предоставление дешевой, стабильной и локальной энергии, а также защиту интересов людей наряду с охраной окружающей среды», – подчеркнул предприниматель.
    «Единственное, что создает добавленную стоимость, особенно в такой маленькой стране, как наша, – это экспорт. Его нельзя облагать налогом, его нужно всячески поддерживать и помогать нашим предпринимателям», – добавил он.
    «Что касается налогов, то в сегодняшней ситуации я верю, что эстонский предприниматель не только готов, но и сам хочет инвестировать в безопасность Эстонии. Это инвестиция в его собственную безопасность», – сказал Ханшмидт, отметив, что правительство должно быть осторожным и не перегибать палку с новыми налогами, т.к. это может затормозить восстановление экономики, которая и так находится в хрупком состоянии.
    «Предприниматели также ожидают от государства инвестиций в экспорт и взвешенных и сбалансированных решений в области энергетики и зеленой политики. Это тоже инвестиции в безопасность страны и устойчивость государства», – заключил он.

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