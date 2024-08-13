    Инсайдеры LHV продали часть акций

    Глава корпоративного банкинга LHV Индрек Нууме продал акции предприятия на сумму 350 тысяч евро.Фото: Рауль Меэ

    По итогам второго квартала руководители LHV выставили на продажу акции на сумму 800 тысяч евро.

    Согласно реестру Финансовой инспекции, член правления банка LHV и руководитель корпоративного банкинга Индрек Нууме, а также глава британского LHV Bank Ltd Эрки Килу продали по 100 000 акций каждый. Помимо них, продать свои акции решил и председатель кредитного комитета банка Райн Гонтмахер, который после выхода отчетности выставил на продажу 20 тысяч акций.

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