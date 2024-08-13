Инсайдеры LHV продали часть акций

Глава LHV Group: мы хотели попасть в ряды стран Северной Европы. Теперь мы там – с одним из самых высоких НСО в ЕС

Руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу считает, что новое правительство должно не только повышать налоги, но и смелее сокращать расходы. Об этом он заявил в большом интервью Ärileht.