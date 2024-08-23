    Акции Novaturas обвалились после отчета

    Возросшая конкуренция привела к росту туристических предложений. Фото: Äripäev/Scanix

    Оборот туристической компания Novaturas в первом полугодии сократился, а вместо прибыли - убыток. В планах компании привлечь капитал через выпуск облигаций.

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