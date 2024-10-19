Назад 19.10.24, 16:25 Эксперт: у Luminor появилась возможность дебюта на бирже, но это непростая задача Инвестиционная компания Blackstone планирует выйти через волну IPO из ряда крупных компаний, возможно, включая и Luminor.

Ведущий партнер Superia Corporate Finance Хенрик Игаста считает, что Blackstone рассматривала возможность выхода из Luminor через биржу. Foto: Лийз Трейманн

Инвестиционная компания Blackstone объявила в четверг, что планирует вывести на биржу несколько своих крупнейших инвестиций, так как медленная продажа активов привела к снижению прибыли в третьем квартале. Президент Blackstone Джонатан Грей отметил, что недавнее ралли технологических акций на глобальных фондовых рынках продемонстрировало интерес инвесторов к IPO. Грей заявил, что это открыло возможности для продажи активов группы, чьи глобальные активы в совокупности составляют 1,1 триллиона долларов, сообщает Financial Times.

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