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  • 11.11.24, 17:09

Infortar подписал контракт на 67 млн евро

Компания INF Infra OÜ, входящая в концерн Infortar, и Rail Baltic Estonia подписали контракт на строительство основного маршрута Rail Baltica на участке Кангру-Саку.
Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.
  • Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс. Foto: Raul Mee
Сумма подписанного сегодня контракта составляет 67,2 миллиона евро без учета НСО. Срок выполнения работ назначен на март 2028 года. Оплата будет производиться периодически в соответствии с объемом выполненных работ.

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