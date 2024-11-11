Infortar подписал контракт на 67 млн евро

Хотя Tallink Group и сумела немного превзойти прогнозы аналитиков, в третьем квартале компания заработала меньше прибыли, чем за аналогичный период прошлого года. Основатель Enlight Research Маттиас Валландер приводит как положительные, так и отрицательные стороны увеличения доли Infortar.