Infortar подписал контракт на 67 млн евро

Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс. Foto: Raul Mee
Сумма подписанного сегодня контракта составляет 67,2 миллиона евро без учета НСО. Срок выполнения работ назначен на март 2028 года. Оплата будет производиться периодически в соответствии с объемом выполненных работ.
Министерство транспорта Латвии опубликовало отчет, согласно которому страна может не построить участок железнодорожной магистрали Rail Baltic с Эстонией до 2030 года, сообщает rus.err.ee со ссылкой на латвийскую национальную телерадиокомпанию LSM.
Хотя Tallink Group и сумела немного превзойти прогнозы аналитиков, в третьем квартале компания заработала меньше прибыли, чем за аналогичный период прошлого года. Основатель Enlight Research Маттиас Валландер приводит как положительные, так и отрицательные стороны увеличения доли Infortar.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.