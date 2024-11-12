ОПЕК вновь снизила прогноз спроса на нефть

Начиная с июля ОПЕК снизила прогноз спроса почти на пятую часть. Foto: Shutterstock
В своем последнем ежемесячном прогнозе ОПЕК заявила, что ожидает, что спрос на нефть вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, что на 107 000 баррелей в сутки меньше ее предыдущего прогноза.
Начиная с июля ОПЕК снизила прогноз спроса почти на пятую часть, а также отложила увеличение добычи из-за падения цен, слабого спроса и роста поставок. На цену также влияет тот факт, что инвесторов уже не так беспокоит конфликт на Ближнем Востоке, который нарушает добычу нефти в регионе.
Недавно также стало известно, что в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который хочет увеличить внутреннюю добычу нефти, одновременно угрожая Китаю тарифами.
На прошлой неделе на фоне спекуляций о том, что Израиль может атаковать нефтяные месторождения Ирана в связи с напряженностью на Ближнем Востоке, цена на нефть на мировом рынке достигла октябрьского максимума.
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