Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,4%270,49
  • OMX Riga0,14%871,89
  • OMX Tallinn−0,5%1 735,82
  • OMX Vilnius−0,01%1 041,01
  • S&P 500−0,23%5 987,79
  • DOW 30−0,44%44 100,27
  • Nasdaq −0,13%19 272,88
  • FTSE 100−1,3%8 019,31
  • Nikkei 225−0,4%39 376,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,94
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,28
  • OMX Baltic−0,4%270,49
  • OMX Riga0,14%871,89
  • OMX Tallinn−0,5%1 735,82
  • OMX Vilnius−0,01%1 041,01
  • S&P 500−0,23%5 987,79
  • DOW 30−0,44%44 100,27
  • Nasdaq −0,13%19 272,88
  • FTSE 100−1,3%8 019,31
  • Nikkei 225−0,4%39 376,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,94
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,28
  • 12.11.24, 17:00

ОПЕК вновь снизила прогноз спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК в четвертый раз подряд снизила прогноз спроса на нефть, и, по ее данным, потребление нефти с июля 2024 года упало на целых 18%, передает rus.err.ee.
Начиная с июля ОПЕК снизила прогноз спроса почти на пятую часть.
  • Начиная с июля ОПЕК снизила прогноз спроса почти на пятую часть. Foto: Shutterstock
В своем последнем ежемесячном прогнозе ОПЕК заявила, что ожидает, что спрос на нефть вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, что на 107 000 баррелей в сутки меньше ее предыдущего прогноза.
Начиная с июля ОПЕК снизила прогноз спроса почти на пятую часть, а также отложила увеличение добычи из-за падения цен, слабого спроса и роста поставок. На цену также влияет тот факт, что инвесторов уже не так беспокоит конфликт на Ближнем Востоке, который нарушает добычу нефти в регионе.
Недавно также стало известно, что в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который хочет увеличить внутреннюю добычу нефти, одновременно угрожая Китаю тарифами.

Похожие статьи

Биржа
  • 04.11.24, 10:29
ОПЕК+ продлил сокращение добычи нефти
Цены на нефть выросли
Нефтяной картель ОПЕК+ решил продлить сокращение добычи нефти, пишет Reuters. Цены на сырую нефть после этого начали расти.
Новости
  • 31.10.24, 10:34
В октябре рост цен вновь набрал обороты. Экономист: это неожиданно
В октябре цены выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительно превышает цель Европейского центрального банка по инфляции в 2%.
Биржа
  • 28.10.24, 15:53
Мировые цены на нефть резко упали
Цена на нефть находится на пути к самому значительному однодневному падению за последние два года, поскольку израильская атака на Иран обошла стороной нефтяные и ядерные объекты.
Новости
  • 17.10.24, 11:43
Риски на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть. Как это скажется на стоимости топлива?
На прошлой неделе на фоне спекуляций о том, что Израиль может атаковать нефтяные месторождения Ирана в связи с напряженностью на Ближнем Востоке, цена на нефть на мировом рынке достигла октябрьского максимума.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.11.24, 15:04
Кальюлайд и Соомере: эстонскую промышленность ждет «мертвое десятилетие»
2
Новости
  • 11.11.24, 06:00
Дорогой субподряд: продукция из Нарвы выходит под элитными скандинавскими брендами
3
Новости
  • 11.11.24, 14:26
«Трамп прекратит поддержку Украины. Я уверен в этом на 99,9%»
4
Новости
  • 11.11.24, 13:49
Экономика Германии в кризисе. Это отражается и на эстонских компаниях
5
ТОП
  • 10.11.24, 15:25
ТОП: Эстонские стартапы, которые активнее всего набирают персонал
6
Новости
  • 11.11.24, 16:10
YouTube повышает цены: семейный пакет подорожает на 60%

Последние новости

Биржа
  • 12.11.24, 17:00
ОПЕК вновь снизила прогноз спроса на нефть
Новости
  • 12.11.24, 16:39
Крупнейший производитель бетона в Эстонии сокращает штат: «Текущие цены не являются устойчивыми»
Биржа
  • 12.11.24, 16:24
Неинвестированная тысяча долларов стоила ректору Тийту Ланду миллиона
Новости
  • 12.11.24, 14:19
«Почему вашему мужу можно работать в России, а другим нет?» Каллас «отчиталась» перед Европарламентом
Новости
  • 12.11.24, 14:07
Полиция задержала мужчину, который выманивал у жителей Ида-Вирумаа деньги
Биржа
  • 12.11.24, 13:38
Чистая прибыль LHV оказалась на миллион меньше финансового плана
Новости
  • 12.11.24, 12:59
ЕС планирует перенаправить десятки миллиардов евро на оборону
Биржа
  • 12.11.24, 11:57
Криптоинвестор: стоимость биткоина вырастет до 250 тыс. долларов

Сейчас в фокусе

Доцент кафедры международных отношений Таллиннского университета Мэтью Крэндалл.
Новости
  • 11.11.24, 14:26
«Трамп прекратит поддержку Украины. Я уверен в этом на 99,9%»
Работницы и руководитель мебельной фабрики Nevotex Юрий Сайя показывают, как кроят кожу для кресел.
Новости
  • 11.11.24, 06:00
Дорогой субподряд: продукция из Нарвы выходит под элитными скандинавскими брендами
Соучредитель Wise Таавет Хинрикус.
ТОП
  • 10.11.24, 15:25
ТОП: Эстонские стартапы, которые активнее всего набирают персонал
На конференции по сбалансированной экономике «Слон в комнате» президент Керсти Кальюлайд, президент Академии наук Тармо Соомере и генеральный директор Utilitas Роберт Китт обсудили риски и возможности экологически чистой экономики Эстонии.
Новости
  • 09.11.24, 15:04
Кальюлайд и Соомере: эстонскую промышленность ждет «мертвое десятилетие»
МВФ прогнозирует, что ВВП Германии вырастет в следующем году всего на 0,8 процента. Автомобильная промышленность, химическая промышленность и машиностроительный сектор страны находятся в упадке.
Новости
  • 11.11.24, 13:49
Экономика Германии в кризисе. Это отражается и на эстонских компаниях
Директор Европейской инновационной академии Алар Колк.
Новости
  • 10.11.24, 13:55
Алар Колк: ежемесячная зарплата – экономически вредная зависимость
Таймар Петеркоп сформировался как руководитель в Министерстве обороны, а затем возглавлял Департамент государственных инфосистем до того, как стал государственным секретарем.
Интервью
  • 11.11.24, 08:44
Госсекретарь: умными людьми с большим эго нужно руководить по-другому
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024