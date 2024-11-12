Назад 12.11.24, 17:00 ОПЕК вновь снизила прогноз спроса на нефть Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК в четвертый раз подряд снизила прогноз спроса на нефть, и, по ее данным, потребление нефти с июля 2024 года упало на целых 18%, передает rus.err.ee.

Начиная с июля ОПЕК снизила прогноз спроса почти на пятую часть. Foto: Shutterstock

В своем последнем ежемесячном прогнозе ОПЕК заявила, что ожидает, что спрос на нефть вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, что на 107 000 баррелей в сутки меньше ее предыдущего прогноза.

Начиная с июля ОПЕК снизила прогноз спроса почти на пятую часть, а также отложила увеличение добычи из-за падения цен, слабого спроса и роста поставок. На цену также влияет тот факт, что инвесторов уже не так беспокоит конфликт на Ближнем Востоке, который нарушает добычу нефти в регионе.

Недавно также стало известно, что в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который хочет увеличить внутреннюю добычу нефти, одновременно угрожая Китаю тарифами.