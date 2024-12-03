Объемы грузов и число пассажиров Tallink в ноябре упали

- Шаттл-паром MyStar курсирует между Эстонией и Финляндией. В ноябре рост числа пассажиров наблюдался только на этом маршруте. Foto: Andras Kralla
По сравнению с прошлым годом объемы Tallink в ноябре сократились во всех направлениях ‒ было перевезено меньше пассажиров, грузов и транспортных средств.
Tallink Grupp перевезла в ноябре около 370 000 пассажиров, что на 1,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Число перевезенных единиц грузов сократилось на 19,4%, в количественном выражении это составило 21 409 единиц. Число перевезенных транспортных средств пассажиров уменьшилось на 6,3% и немного превысило 47 000 единиц, следует из биржевого сообщения.
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