Назад 03.12.24, 16:27 Объемы грузов и число пассажиров Tallink в ноябре упали

Шаттл-паром MyStar курсирует между Эстонией и Финляндией. В ноябре рост числа пассажиров наблюдался только на этом маршруте. Foto: Andras Kralla

По сравнению с прошлым годом объемы Tallink в ноябре сократились во всех направлениях ‒ было перевезено меньше пассажиров, грузов и транспортных средств.

Tallink Grupp перевезла в ноябре около 370 000 пассажиров, что на 1,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Число перевезенных единиц грузов сократилось на 19,4%, в количественном выражении это составило 21 409 единиц. Число перевезенных транспортных средств пассажиров уменьшилось на 6,3% и немного превысило 47 000 единиц, следует из биржевого сообщения.