Назад 21.02.25, 16:22 Делов-то: ошибка на несколько миллиардов евро, что случилось с ветряками и зеленой повесткой? Трамп обиделся. Климатическое министерство опростоволосилось. Миллиарды евро – на ветер (в прямом смысле). Экономист напутал. Все хотят быть «погромистами» и чиновниками, а врачей днем с огнем не сыщешь. Илон Маск лютует. Но есть и хорошие новости.

«Давай по новой, минклимата, все ерунда!» Чиновники правительства слегонца напутали, предоставили совершенно неверные данные и промахнулись на несколько миллиардов евро. Упс! Случайность? Или ловкость рук и никакого мошенничества? Foto: Алена Ценно

Трамп обиделся, а толку? Так ли сильно изменилась геополитическая ситуация?

«Мы должны готовиться к условной десинхронизации с Соединенными Штатами Америки. И это выйдет нам дороже, чем обошлась десинхронизация с Российской Федерацией», – считает главред ДВ Олеся Лагашина. Но не все в студии с ней согласны.

Наше правительство приукрашивало результаты, которые ожидали от морских ветрогенераторов, на строительство которых планировалось выделить 2,6 млрд евро. Вопрос, намеренно ли это делалось или все-таки речь об оплошности? Ярослав Тавгень считает, что мы занимаемся только непроверенной технологией строительства ветряков, потому что хотим показать, что следуем «повесточке».

По его мнению, нужно вообще делать все по-другому: «Если мы хотим, чтобы у нас все хорошо было с электричеством, то подход должен быть комплексным».

Лагашина же считает, что вся эта история с морскими генераторами плохо пахнет: «Когда ваша ошибка может стоить парочку миллиардов евро, и вы ставите гриф секретно – тут должны загораться все красные лампочки, которые только возможны».

Еще одна ошибочная информация на этой неделе поступила от одного экономиста, который, похоже, сильно напутал с цифрами. Но ему можно: он об «Отечестве» думал. Это была случайность или же скрытый умысел? Тем более в истории легко прослеживается политический след. Но в чем бы повинен этот экономист ни был, проблема, на которую он ссылается, существует – слишком большой аппарат чиновников в стране.

Может, хотя бы в этом вопросе взять пример с новой команды Трампа и применить метод Илона Маска, который недавно разослал 2 миллионам госслужащих письмо с заголовком «Увольняйся»? «На мой взгляд, это безобразное хамство. Так вести себя нельзя», – считает Лагашина.

Все хотят быть «погромистами», а врачей в стране хронически не хватает. Председатель правления Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов поясняет, в чем причина. У журналистов ДВ есть и своя версия.

Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».