Делов-то: ошибка на несколько миллиардов евро, что случилось с ветряками и зеленой повесткой?
Трамп обиделся. Климатическое министерство опростоволосилось. Миллиарды евро – на ветер (в прямом смысле). Экономист напутал. Все хотят быть «погромистами» и чиновниками, а врачей днем с огнем не сыщешь. Илон Маск лютует. Но есть и хорошие новости.
«Давай по новой, минклимата, все ерунда!» Чиновники правительства слегонца напутали, предоставили совершенно неверные данные и промахнулись на несколько миллиардов евро. Упс! Случайность? Или ловкость рук и никакого мошенничества? Foto: Алена Ценно
Трамп обиделся, а толку? Так ли сильно изменилась геополитическая ситуация?
«Мы должны готовиться к условной десинхронизации с Соединенными Штатами Америки. И это выйдет нам дороже, чем обошлась десинхронизация с Российской Федерацией», – считает главред ДВ Олеся Лагашина. Но не все в студии с ней согласны.
Наше правительство приукрашивало результаты, которые ожидали от морских ветрогенераторов, на строительство которых планировалось выделить 2,6 млрд евро. Вопрос, намеренно ли это делалось или все-таки речь об оплошности? Ярослав Тавгень считает, что мы занимаемся только непроверенной технологией строительства ветряков, потому что хотим показать, что следуем «повесточке».
По его мнению, нужно вообще делать все по-другому: «Если мы хотим, чтобы у нас все хорошо было с электричеством, то подход должен быть комплексным».
Лагашина же считает, что вся эта история с морскими генераторами плохо пахнет: «Когда ваша ошибка может стоить парочку миллиардов евро, и вы ставите гриф секретно – тут должны загораться все красные лампочки, которые только возможны».
Еще одна ошибочная информация на этой неделе поступила от одного экономиста, который, похоже, сильно напутал с цифрами. Но ему можно: он об «Отечестве» думал. Это была случайность или же скрытый умысел? Тем более в истории легко прослеживается политический след. Но в чем бы повинен этот экономист ни был, проблема, на которую он ссылается, существует – слишком большой аппарат чиновников в стране.
Может, хотя бы в этом вопросе взять пример с новой команды Трампа и применить метод Илона Маска, который недавно разослал 2 миллионам госслужащих письмо с заголовком «Увольняйся»? «На мой взгляд, это безобразное хамство. Так вести себя нельзя», – считает Лагашина.
Все хотят быть «погромистами», а врачей в стране хронически не хватает. Председатель правления Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов поясняет, в чем причина. У журналистов ДВ есть и своя версия.
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Китайский искусственный интеллект развеял по ветру сотни миллиардов долларов. Должна ли Эстония тратить 5% ВВП на оборону? Благословенно ли строительство небоскреба в центре Таллинна лютеранской церковью? И отправит ли ИИ на свалку истории журналистов и программистов?
В столице Саудовской Аравии, начались переговоры России и США. Переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии – Дирия в комплексе Альбасатин. Ни представителей Украины, ни представителей ЕС не пригласили. Предполагается, что в том числе на встрече будет обсуждаться отмена санкций, введенных против РФ.
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом накаляется конфликт. В то же время глава РФ Владимир Путин «высоко оценил» результаты переговоров России и США и заявил, что с удовольствием встретится с американским лидером.
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