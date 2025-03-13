Деловые ведомости
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  • 14.03.25, 11:51

Снижающийся спрос тянет цену на нефть вниз

Стоимость нефти упала. Произошло это после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) предупредило, что углубляющаяся торговая война угрожает спросу на сырье.
Давление на стоимость нефти оказывают планы ОПЕК+ и возможность возвращения российских баррелей на рынок.
  • Давление на стоимость нефти оказывают планы ОПЕК+ и возможность возвращения российских баррелей на рынок. Foto: AFP/Scanpix
West Texas Intermediate (WTI) в четверг снизилась примерно на 1%, опустившись до 67 долларов за баррель. Днем ранее нефть показала самый значительный рост за две недели, подорожав на 2,2%.
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