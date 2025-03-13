Снижающийся спрос тянет цену на нефть вниз

Крупные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник резко упали – для технологического индекса Nasdaq это был худший день за два с половиной года. В то же время Goldman Sachs изменил несколько ключевых прогнозов экономики США, причем в худшую сторону.
В Таллинн приезжает один из самых известных русскоязычных популяризаторов истории – Андрей Аксенов, ведущий подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». Перед выступлением с лекцией в медиадоме Äripäev Аксенов рассказал ДВ о том, есть ли деловым людям смысл выносить уроки из истории и какие бизнес-практики прошлого стоило бы взять на вооружение, а какие – навсегда оставить в прошлом.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.