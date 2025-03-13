Снижающийся спрос тянет цену на нефть вниз

В Таллинн приезжает один из самых известных русскоязычных популяризаторов истории – Андрей Аксенов, ведущий подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». Перед выступлением с лекцией в медиадоме Äripäev Аксенов рассказал ДВ о том, есть ли деловым людям смысл выносить уроки из истории и какие бизнес-практики прошлого стоило бы взять на вооружение, а какие – навсегда оставить в прошлом.