Назад 04.03.25, 16:45 «Исторически среди бизнесменов выиграли те, кто предполагал катастрофу» в медиадоме Äripäev Аксенов рассказал ДВ о том, есть ли деловым людям смысл выносить уроки из истории и какие бизнес-практики прошлого стоило бы взять на вооружение, а какие – навсегда оставить в прошлом. В Таллинн приезжает один из самых известных русскоязычных популяризаторов истории – Андрей Аксенов, ведущий подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». Перед выступлением с лекцией

Ведущий подкастов «Закат империи» и «Время и деньги» Андрей Аксенов. Foto: Анастасия Медведева

Два твоих самых известных проекта – о временах Николая II и об истории бизнеса. Как тебе кажется, уроки Российской империи могут быть полезны для современных бизнес-лидеров и деловых людей? И вообще может ли история чему-то научить или все набивают свои шишки?

Скорее, на исторических примерах учиться не стоит. Их изучение дает иллюзию понимания, будто, посмотрев в прошлое, мы можем предсказать, что будет происходить в будущем. Чаще всего это не так. История, которую я рассказываю в своем подкасте, – прежде всего история Российской империи самого ее конца, революции. И примеры того, что происходило тогда, уже малорелевантны.

Андрей Аксенов – подкастер, музыкант, педагог и программист, автор и ведущий одного из самых популярных исторических аудиошоу на русском языке – «Закат Империи», а также подкаста «Время и деньги», двух книг – «Слухи в Российской Империи» и «Поп Гапон и японские винтовки». Подкасты выпускает независимая студия «Либо/Либо» , также известная программами о правах человека, феминизме, личных финансах, подкастами-расследованиями. Студию возглавляет Лика Кремер, ранее руководительница видеоотдела издания Meduza.

В то время бизнес был хорошо развит, свобода предпринимательства была большой, налоги – низкими, а частная собственность защищалась государством в очень большой степени. И люди видели, что империя меняется – вот крестьян освободили, вот реформы. И таких изменений, которые принесла революция, буквально с отъемом частной собственности, национализацией банков и недр, никто себе представить не мог.

Если посмотреть на бизнесменов, которые в 1917 году наблюдали за событиями – очень небольшое количество пыталось выводить деньги за рубеж, с приходом большевиков они просто не верили, что те будут реализовывать заявленную политику. И в результате бывшие хозяева бизнесов буквально в одной шубе переходили границу с независимой Эстонией или Финляндией, потеряв все и пытаясь спасти хотя бы себя.

Читать еще 12.08.22, 16:25 Как российский бизнес укрылся в Эстонии от потрясений сто лет назад? Поэтому единственный вывод – выиграли те, кто предполагал катастрофу. С другой стороны, если ты будешь все время предполагать катастрофу, не факт, что у тебя получится хороший бизнес построить. В выигрышной ситуации оказались и те, у кого был международный бизнес. Скажем, контора в России и филиалы в странах, где потрясения такого рода происходят реже. Например, так выжила чайноторговая компания Высоцких, основанная в середине XIX века. Сейчас ее штаб-квартира находится в Тель-Авиве. «Русь тоже была бизнес-проектом» В подкасте «Время и деньги» ты рассказываешь про роль бизнеса в истории. И там есть рефрен «как предприниматели меняли мир наравне с правителями и иногда против их воли». Приведи пару примеров. Бизнес, который оказывает влияние на целые страны, чаще представлен крупными корпорациями или целыми отраслями, способными генерировать настолько большие прибыли, что они становятся заметными для общества. Скажем, в определенный момент Россия была крупнейшим транзитным маршрутом чая и других товаров из Китая в Европу. Купцы массово везли чай через Сибирь в Нижний Новгород, а оттуда он распространялся по всей Европе. Инфраструктура торговли, выстроенная от границы с Китаем до Европы, серьезно изменила страну. Освоение Сибири, строительство Транссибирской магистрали – все это во многом было результатом экономической необходимости, выросшей из успеха бизнес-проекта. Даже если посмотреть на возникновение Древней Руси, ее формирование тоже было связано с торговым путем «из варяг в греки» – коммерческими связями между Византией и Скандинавией. Русь тоже была в своем роде бизнес-проектом. Торговля лежала в основе формирования будущих государств на территории современной Украины, России и Беларуси.

6 марта в 19:00 Редакция «Деловых ведомостей», Vana-Lõuna tn 39/1 Лекция Андрея Аксенова, популяризатора истории, ведущего подкастов «Закат империи» и «Время и деньги», автора книг по истории. Ссылка на покупку билетов Знаменитые любовные треугольники и роковые женщины Серебряного века, бани для гомосексуалов, аборты, борьба феминисток с проституцией. Где и с кем молодые люди получали первый опыт? Было ли многоженство? Почему на Закате империи казалось, что институт брака трещит по швам и почему в раннем СССР сначала полностью либерализовали секс, а затем закрутили гайки?

Бывают и обратные примеры. Если экономика слишком сильно зависит от, казалось бы, неисчерпаемого источника доходов, она может столкнуться с серьезными последствиями.

В разные времена таким ресурсом могла быть нефть или, например, воск. В Средневековье новгородские купцы экспортировали воск в Европу, и это было вторым по прибыльности товаром после пушнины. Однако с изобретением ульев необходимость в природном воске резко упала, он потерял свою ценность. В свое время никто не позаботился о том, чтобы изобрести аналог улья, потому что была вера в бесконечность природного ресурса. В итоге индустрия, построенная на экспорте воска, просто исчезла.

А в современном мире бизнесмены также могут влиять на ход истории? И каким может быть это влияние?

Об этом мы в студии как раз сейчас спорили с редактором. В сознании многих людей, заставших крах СССР с его плановой экономикой, существует внутреннее убеждение, что бизнес – это в целом хорошо, свободная конкуренция – благо, дать бизнесу свободу – правильное решение. Частный бизнес, предпринимательство и свобода зарабатывания денег воспринимаются как факторы, приносящие пользу странам, где они разрешены.

Однако последние события, в частности, в США, заставляют задуматься. Крупные корпорации, такие как Facebook или компании Илона Маска, а также миллиардеры, заработавшие свое состояние благодаря труду и таланту, демонстрируют неожиданные изменения позиции. Например, Джефф Безос, который ранее считался либералом, сегодня меняет редакционную политику «The Washington Post», и это оказывает влияние на всю страну.

Стоит ли действительно рассматривать бизнес как безусловное благо? Может ли он быть и вредным? Например, Дональд Трамп, бывший бизнесмен, став президентом США, по мнению многих, начал вести разрушительную политику. Он воспринимался как эффективный управленец именно благодаря своему опыту в бизнесе, но, как показывает практика, это работает не всегда.

Крупные индустрии часто требуют от государства изменений в законодательстве, например, снижения таможенных пошлин или других торговых преференций. Но иногда они способны развернуть страну в совершенно неожиданных направлениях, заставляя ее взаимодействовать с государствами, с которыми ранее не планировалось сотрудничать.

Могущество корпораций многих пугает – факт. Но может же быть и поворот в лучшую сторону благодаря бизнес-лобби?

Конечно же! Развитие бизнеса также снижает вероятность войн и конфликтов. Самое разрушительное для бизнеса – это война. Чем больше независимых компаний действует в стране, тем больше у них международных связей с соседними государствами. Соответственно, тем сильнее давление бизнеса на правительство с целью избежать конфликтов.

Страны, ведущие войны, обычно не имеют серьезных экономических связей с противником. Например, США могли позволить себе военное вторжение в Афганистан, потому что между этими странами не было существенных экономических интересов.

Другой вариант – государства, где бизнес не играет роли в принятии решений. Если частный бизнес национализируется или если поддерживаются только крупные корпорации, а малый и средний бизнес подавляется, тогда влияние предпринимателей на политику ослабевает. Государству проще управляться с несколькими крупными компаниями, чем с многочисленными независимыми бизнесами. Если в стране остаются только крупные корпорации, правительство может просто сказать: «Либо вы нас поддерживаете, либо мы у вас все отнимем».

Чем больше в стране среднего и малого бизнеса, тем меньше вероятность военных конфликтов, потому что бизнес оказывает влияние на политику.

Черная дыра регулирования

Как исследователю истории, в том числе истории бизнеса, какие экономические практики начала ХХ века тебе кажутся ценными, достойными того, чтобы их возродить?

Не знаю, правда, как в Эстонии и других балтийских странах, но мне кажется, это происходит повсеместно – в Америке, в Европе, в России – государство очень сильно регулирует бизнес. Государство пытается говорить бизнесу, каким он должен быть. Какого размера у него должна быть вывеска, какого цвета, как должны называться позиции в меню, что там должно быть написано, а что – ни в коем случае. Возможно, с какой-то стороны это правильно, скажем, пожарная безопасность, санитарные нормы – это все важно. Но появляется ощущение, что есть какие-то умные люди в правительстве, которые сейчас за бизнес решат, как ему надо работать.

Но вообще, кто решил, что люди в правительстве умнее тех, кто делает бизнес? Мне это непонятно.

Почему я говорю об этом в историческом контексте – потому что, конечно, в начале XX века регулирование было минимальным. Можно было вести бизнес без юридического счета, без проверок – по крайней мере, для малого и среднего бизнеса. Никто не приходил и не требовал сдавать десять отчетов или покрасить вывеску в определенный цвет. Хотя, конечно, такое тоже бывало, но это было, в целом, разумно. Например, у аптек вывески были зеленые, потому что никто не умел читать, и люди должны были понимать, где аптека. Но в любом случае регулирование было минимальным, налоги – супернизкими, контроль – слабым, а темпы роста – большими.

Так что да, мне хочется больше свободы для бизнеса. Но мир будто бы идет не в сторону дерегуляции, а в сторону все большего и большего регулирования, сторону содержания большего числа чиновников, которые будут заниматься этой самой регуляцией, и повышения налогов, чтобы чиновников содержать. И чем больше чиновников, тем больше им хочется регулировать.

Какая-то черная дыра, честно говоря.

А есть те бизнес-практики, которые стоит забыть навсегда?

В начале XX века у работников была совершенно тотальная незащищенность перед предпринимателями, что, конечно, тогдашним предпринимателям нравилось. Можно было уволить человека в один день без объяснения причин, без выплаты выходных пособий и всего остального, а государство практически всегда вставало на сторону частного бизнеса, а не работника.

Это приводило к большим проблемам, и в конечном итоге революция в России случилась в том числе из-за этого.

Понятно, что бизнес сам может обеспечить своим сотрудникам что-то хорошее – бассейн, медицинскую страховку, какие-то бонусы. Но когда государство гарантирует базовые права и защиту, это, конечно, дает работникам больше уверенности. В начале XX века частный бизнес использовал своих работников как материал, который можно в любой момент выбросить, если он перестал быть нужным. Довольно бесчеловечно.

Любовь и секс под двуглавым орлом

В этом году тема лекций, с которыми ты отправился в европейское турне – «Любовь и секс в Российской Империи». Расскажи, почему в большинстве стран ты решил выступить именно с такой темой?

За последние годы я уже дважды был в Эстонии, читал лекции про белую эмиграцию, про Первую мировую войну, и у меня сложилось ощущение, что люди, в том числе и здесь, немного подустали от страданий, конфликтов, войн, трудностей. И хочется чего-то простого, понятного, чувственного.

Может, кого-то я разочарую, но это не будет просто набор интересных фактов из истории – про порнографические картинки, легальные публичные дома или какие там права были у гомосексуалов, а каких не было. Я расскажу связанную, довольно длинную историю о том, как и почему в начале XX века многим казалось, что старая мораль исчезает, традиционный формат брака и семьи рушится, превращается в пыль и нас ждет что-то совершенно новое.