Назад 15.03.25, 11:56 BMW предупреждает: глобальная тарифная война приведет к миллиардным убыткам Торговые тарифы в этом году принесут BMW убытки на 1 миллиард евро. Прибыль компании за 2024 год упала на 36%, и улучшений в 2025 году не ожидается.

Торговые ограничения между США и Китаем обошлись компании в сотни миллионов евро. Foto: Reuters/Scanpix

В опубликованном вчера финансовом отчете BMW прогнозирует, что в 2025 году рентабельность автомобильного бизнеса составит 5-7%, что ниже показателя 2023 года (6,3%). Тарифы, влияющие на импорт китайских электромобилей в ЕС, импорт автомобилей из Мексики в США, поставки алюминия, снижают рентабельность на 1 процентный пункт. Например, электрический Mini Cooper, произведенный в Китае, ввозится в ЕС с 20,7% импортной пошлиной. Тарифы США на алюминий уже обошлись BMW в десятки миллионов евро, а торговые ограничения между США и Китаем – в сотни миллионов евро.