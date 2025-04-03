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  • 03.04.25, 12:07

Торговая война: по всему миру падают акции

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговый день в основном в минусе после того, как президент США Дональд Трамп ввёл таможенные пошлины для торговых партнёров по всему миру.
Люди проходят мимо электронного табло, показывающего цены на японские акции. Токио, 3 апреля.
  • Люди проходят мимо электронного табло, показывающего цены на японские акции. Токио, 3 апреля. Foto: AFP/Scanpix
Наибольший удар от введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин пришёлся на многие азиатские страны. Например, для Китая, который после Мексики является вторым по величине источником импорта в США, Трамп повысил импортный налог с 20% до 54%, для Японии — до 24%, для Тайваня — до 32%, а для Южной Кореи — до 25%.
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