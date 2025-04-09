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  • 09.04.25, 21:42

Трамп заморозил пошлины на 90 дней. Рынки взлетели

Дональд Трамп объявил в Truth Social, что делает паузу в 90 дней в отношении большинства стран, в отношении которых ввел пошлины 2 апреля. Исключение - Китай, для которого пошлины, наоборот, были повышены.
Трамп заморозил пошлины на 90 дней. Рынки взлетели
  • Foto: Алекс Брэндон / AP / Scanpix
«На основе того неуважения, которое продемонстрировал Китай в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, введенные США в отношении Китая до 125%. Они вступают в действие немедленно, - написал Трамп в своей соцсети. - Рано или поздно - и будем надеяться, что все же в ближайшем будущем - Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше не является приемлемой и рабочей стратегией»
«И наоборот, основываясь на том, что более 75 стран позвонили представителям Соединенных Штатов, включая Министерство торговли, Казначейство и Торговое представительство, чтобы обсудить возможные решения в области торговли, торговых барьеров, пошлин, манипулирования курсом национальной валюты и немонетарных пошлин, а также учитывая тот факт, что по моей настоятельной рекомендации, они не совершили никаких актов возмездия в отношении Соединенных Штатов, я установил 90-дневную ПАУЗУ и значительно снизил ответные пошлины на этот период, установив их на уровне 10%. Эти меры также вступают в силу незамедлительно», - добавил он.
Это означает, что пошлины в отношении ЕС и 88 стран, в отношении которых США ввели тарифы 5 и 9 апреля, на протяжении трех месяцев будут действовать пошлины в размере 10%. Пошлины в отношении Китая теперь составляют 125%.
«Все, кто хочет вести с нами переговоры: мы вас услышали. И теперь базовые пошлины для вас будут в размере 10%, - сказал министр финансов США Скотт Бессент. - Пошлины же в отношении Китая были повышены, потому что Китай настоял на эскалации».
Рынки на этой новости взлетели: на момент публикации индекс S&P 500 растет на 8,19%. Акции Tesla растут на 19%, Nvidia - на 16%.
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