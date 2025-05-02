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  • 02.05.25, 13:26

Результаты Microsoft улучшились за счет облачных сервисов

В четверг компания Microsoft сообщила, что показатели облачных сервисов за прошлый квартал превзошли ожидания, передает Yahoo Finance.
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.
  • Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Акции Microsoft с начала текущего года к настоящему моменту снизились примерно на 7%.
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