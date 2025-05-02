Результаты Microsoft улучшились за счет облачных сервисов

Microsoft меняет стратегию своих центров обработки данных, ориентируясь в первую очередь на доступность электроэнергии, что делает Северные страны идеальным местом для строительства центров искусственного интеллекта.
Инвесторы, принявшие участие в опросе Äripäev, во время нынешнего падения фондового рынка не продавали, а скорее покупали и держали акции. При этом они видят множество выгодных направлений, куда можно вложить деньги с десятилетним горизонтом.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.