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  • 01.03.25, 12:28

Созданный эстонцами Skype закрывается. Основатель: «Нужны новые местные истории успеха!»

«Я узнал об этом только из газеты», – сказал сооснователь и инженер Skype Ахти Хейнла, напомнив, что он покинул компанию еще в 2008 году. Таким образом, Skype был его «ребенком» уже очень давно.
«Я думаю, это изменило жизни довольно многих людей в эстонском стартап-секторе. Это очень, очень, очень успешный проект», — признал один из основателей Skype Ахти Хейнла.
  • «Я думаю, это изменило жизни довольно многих людей в эстонском стартап-секторе. Это очень, очень, очень успешный проект», — признал один из основателей Skype Ахти Хейнла. Foto: Raul Mee
В офисе Starship, его нынешней компании, Skype уже давно заменили на Slack, но на телефоне у Хейнла приложение все еще установлено – несколько человек до сих поддерживают связь с одним из основателей Skype именно через эту программу.
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