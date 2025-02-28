Назад 01.03.25, 12:28 Созданный эстонцами Skype закрывается. Основатель: «Нужны новые местные истории успеха!» «Я узнал об этом только из газеты», – сказал сооснователь и инженер Skype Ахти Хейнла, напомнив, что он покинул компанию еще в 2008 году. Таким образом, Skype был его «ребенком» уже очень давно.

«Я думаю, это изменило жизни довольно многих людей в эстонском стартап-секторе. Это очень, очень, очень успешный проект», — признал один из основателей Skype Ахти Хейнла. Foto: Raul Mee

В офисе Starship, его нынешней компании, Skype уже давно заменили на Slack, но на телефоне у Хейнла приложение все еще установлено – несколько человек до сих поддерживают связь с одним из основателей Skype именно через эту программу.