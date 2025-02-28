Созданный эстонцами Skype закрывается. Основатель: «Нужны новые местные истории успеха!»

«Я думаю, это изменило жизни довольно многих людей в эстонском стартап-секторе. Это очень, очень, очень успешный проект», — признал один из основателей Skype Ахти Хейнла. Foto: Raul Mee
В офисе Starship, его нынешней компании, Skype уже давно заменили на Slack, но на телефоне у Хейнла приложение все еще установлено – несколько человек до сих поддерживают связь с одним из основателей Skype именно через эту программу.
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«Сидеть на кухнях и разговаривать с людьми» – именно так описывает цель своих инвестиций Яан Таллинн – человек, стоявший у истоков Skype. Один из богатейших людей Эстонии – а возможно, и самый богатый – всерьез обеспокоен опасностями, которые таят в себе нейронные сети. Парадоксально, но именно поэтому он вкладывает деньги в компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта.
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