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  • 05.05.25, 09:56

EfTEN привлек новый кредит для строительства жилья под Таллинном

Финансируемая фондом EfTEN United Property Fund компания Invego договорилась с Coop Pank об изменении условий кредитного соглашения, касающегося проекта Uus-Järveküla, что позволит фонду сделать инвесторам крупнейшую на сегодняшний день выплату.
Три года назад, в конце мая, на Таллиннской фондовой бирже в биржевой колокол EfTEN United Property Fund позвонил его управляющий Кристьян Тамла.
  • Три года назад, в конце мая, на Таллиннской фондовой бирже в биржевой колокол EfTEN United Property Fund позвонил его управляющий Кристьян Тамла.
  • Foto: Liis Treimann
Согласно обновленному договору, Coop Pank профинансирует 100% строительства домов последнего этапа жилого района Uus-Järveküla. В первом квартале следующего года планируется завершить строительство 32 таунхаусов. Маржа по кредиту на развитие была снижена на 20 базисных пунктов – до 450, как указано в биржевом сообщении.
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