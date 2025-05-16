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  • 16.05.25, 12:01

Чистая прибыль Merko выросла более чем вдвое

Строительная компания Merko сообщила инвесторам о чистой прибыли в размере 10,5 млн евро.
Результаты Merko за первый квартал значительно превзошли ожидания аналитиков.
  • Результаты Merko за первый квартал значительно превзошли ожидания аналитиков.
  • Foto: Andras Kralla
Оборот биржевой компании за три месяца составил 85,2 млн евро, из которых 30% обеспечила деятельность в сфере девелопмента недвижимости. Оборот в сфере девелопмента вырос за год более чем в два раза. Общая выручка увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании.
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