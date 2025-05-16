Чистая прибыль Merko выросла более чем вдвое

Результаты Merko за первый квартал значительно превзошли ожидания аналитиков.
Foto: Andras Kralla
Оборот биржевой компании за три месяца составил 85,2 млн евро, из которых 30% обеспечила деятельность в сфере девелопмента недвижимости. Оборот в сфере девелопмента вырос за год более чем в два раза. Общая выручка увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании.
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Сдающая в аренду строительную технику фирма Storent, которая привлекла на бирже 23 миллиона евро через выпуск облигаций, по словам эстонских конкурентов, годами сбивала цены — настолько сильно, что рынок задаётся вопросом, как компания вообще остаётся на плаву.
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