Назад 16.05.25, 12:01 Чистая прибыль Merko выросла более чем вдвое Строительная компания Merko сообщила инвесторам о чистой прибыли в размере 10,5 млн евро.

Результаты Merko за первый квартал значительно превзошли ожидания аналитиков.

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Оборот биржевой компании за три месяца составил 85,2 млн евро, из которых 30% обеспечила деятельность в сфере девелопмента недвижимости. Оборот в сфере девелопмента вырос за год более чем в два раза. Общая выручка увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании.