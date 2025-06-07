Назад 07.06.25, 12:56 Братья-близнецы Уинклвосс подали конфиденциальную заявку на IPO криптоплатформы Gemini Миллиардеры братья-близнецы Уинклвосс, активно работающие сейчас на крипторынке и некогда враждовавшие с Марком Цукербергом из-за прав на Facebook, подали конфиденциальную заявку на проведение IPO своей криптоплатформы Gemini.

Братья-криптомиллиардеры Кэмерон и Тайлер Уинклвосс пытаются вывести основанную ими компанию на биржу.

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Основанная Кэмероном и Тайлером Уинклвосс компания Gemini уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о планах по первичному публичному размещению акций (IPO) через конфиденциальную заявку. Как отмечает Bloomberg, обычно компании используют этот вариант, когда хотят скрыть от общественности свой бухгалтерский учет перед масштабной проверкой.