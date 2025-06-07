Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%308,02
  • OMX Riga−0,06%893,27
  • OMX Tallinn−0,11%2 090,07
  • OMX Vilnius0,05%1 203,12
  • S&P 5001,03%6 000,36
  • DOW 301,05%42 762,87
  • Nasdaq 1,2%19 529,95
  • FTSE 1000,3%8 837,91
  • Nikkei 2250,5%37 741,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,65
  • OMX Baltic0,02%308,02
  • OMX Riga−0,06%893,27
  • OMX Tallinn−0,11%2 090,07
  • OMX Vilnius0,05%1 203,12
  • S&P 5001,03%6 000,36
  • DOW 301,05%42 762,87
  • Nasdaq 1,2%19 529,95
  • FTSE 1000,3%8 837,91
  • Nikkei 2250,5%37 741,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,65
  • 07.06.25, 12:56

Братья-близнецы Уинклвосс подали конфиденциальную заявку на IPO криптоплатформы Gemini

Миллиардеры братья-близнецы Уинклвосс, активно работающие сейчас на крипторынке и некогда враждовавшие с Марком Цукербергом из-за прав на Facebook, подали конфиденциальную заявку на проведение IPO своей криптоплатформы Gemini.
Братья-криптомиллиардеры Кэмерон и Тайлер Уинклвосс пытаются вывести основанную ими компанию на биржу.
  • Братья-криптомиллиардеры Кэмерон и Тайлер Уинклвосс пытаются вывести основанную ими компанию на биржу.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Основанная Кэмероном и Тайлером Уинклвосс компания Gemini уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о планах по первичному публичному размещению акций (IPO) через конфиденциальную заявку. Как отмечает Bloomberg, обычно компании используют этот вариант, когда хотят скрыть от общественности свой бухгалтерский учет перед масштабной проверкой.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 04.03.25, 10:59
Указ Трампа проблем криптовалюты не решает
Из Белого дома прозвучали слова о криптовалюте, на что рынок разных коинов и токенов быстро отреагировал, но фундаментальные проблемы этого рынка никуда не исчезли.
Биржа
  • 30.10.24, 10:56
Финансовые показатели Alphabet в порядке, но есть другие проблемы
Прибыль Alphabet в третьем квартале подскочила на 34% благодаря росту облачного бизнеса на фоне высокого спроса на вычислительные услуги и данные, используемые для обучения и запуска генеративных моделей искусственного интеллекта.
Биржа
  • 21.01.25, 10:14
Биткоин вырос до рекордного уровня накануне инаугурации Трампа
Накануне вступления Дональда Трампа в должность президента США биткоин вырос до рекордного уровня. Кроме того, выпущенная Трампом криптовалюта в выходные потрясла рынки.
Новости
  • 07.02.18, 14:32
Forbes составил рейтинг разбогатевших на криптовалюте людей
Forbes впервые составил список разбогатевших благодаря криптовалюте людей. Журнал не называет точное состояние участников рейтинга, а указывает лишь примерный диапазон.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Новости
  • 05.06.25, 06:00
Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна
2
Новости
  • 06.06.25, 06:00
Инвесторы из Таджикистана планируют открыть производства в Нарве
3
Новости
  • 05.06.25, 17:23
Большая часть выделенных на оборону евроденег пойдет на строительство дорог
4
Новости
  • 06.06.25, 11:33
Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт
5
Новости
  • 05.06.25, 08:23
Крупные бизнесмены вложили деньги в автодельцов, на которых завели уголовное дело
6
Новости
  • 06.06.25, 09:30
ФОТО: Урмас Сыырумаа пил кофе с покидающим LHV Мадисом Тоомсалу

Последние новости

Новости
  • 07.06.25, 13:55
Fitch вновь снизило прогноз экономического роста Эстонии
Биржа
  • 07.06.25, 12:56
Братья-близнецы Уинклвосс подали конфиденциальную заявку на IPO криптоплатформы Gemini
Новости
  • 07.06.25, 12:27
Рестораны McDonald’s в Балтии получили нового руководителя
Новости
  • 07.06.25, 11:14
Промышленное предприятие с участием Раху и Мадиберка открыло завод в Таллинне
Биржа
  • 07.06.25, 10:10
Серебро и платина догоняют золото: цены бьют рекорды
Новости
  • 06.06.25, 16:25
Успешный эстонский бизнесмен купил датскую мебельную компанию
Биржа
  • 06.06.25, 15:36
Stora Enso значительно потеряла в обороте и прибыли в Эстонии
Биржа
  • 06.06.25, 14:59
Известный трейдер о падении акций Tesla: это был всплеск паники
Цена акций упала на 20% от пиковой всего за одну неделю.

Сейчас в фокусе

Таджикские предприниматели и политики из Центристской партии, которые организовали их визит в Ида-Вирумаа.
Новости
  • 06.06.25, 06:00
Инвесторы из Таджикистана планируют открыть производства в Нарве
Директор по продажам Matek Каарел Вяэр сообщил, что Matek участвовал также в финансируемой Министерством экономики Германии программе реновации, которая дала им хорошую платформу для тестирования и представления своих решений для немецкого рынка.
Новости
  • 06.06.25, 11:33
Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт
Инвесторы могут выбрать: поверить в дальнейший рост местных банков или отдать предпочтение более щедрым дивидендам зарубежных.
Биржа
  • 06.06.25, 08:46
Большой обзор: куда вложить деньги в банковском секторе?
Эксперты делятся соображениями
Тестирование украшений с Temu в Тартуском университете. Исследовали, превышают ли содержащиеся в украшениях соединения допустимые нормы. На фото — учёный Каарел Лумисте. На заднем плане — журналистка Лаура Сакс.
Эпицентр
  • 06.06.25, 12:21
Äripäev в лаборатории: можно ли вместе с безделушками из Китая получить опасные вещества?
На Пярнуском шоссе припарковаться возле магазина проблематично уже сейчас.
Новости
  • 05.06.25, 06:00
Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна
Урмас Сыырумаа (слева) и Мадис Тоомсалу (справа) вчера утром в кафе Levier в квартале Ротерманни.
Новости
  • 06.06.25, 09:30
ФОТО: Урмас Сыырумаа пил кофе с покидающим LHV Мадисом Тоомсалу
Урмас Сыырумаа на открытии ворот внутреннего двора Горжи Батарейной морской крепости в 2020 году.
Новости
  • 05.06.25, 09:44
Урмас Сыырумаа готов продать Батарейную крепость
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025