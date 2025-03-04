Назад 04.03.25, 10:59 Указ Трампа проблем криптовалюты не решает Из Белого дома прозвучали слова о криптовалюте, на что рынок разных коинов и токенов быстро отреагировал, но фундаментальные проблемы этого рынка никуда не исчезли.

Президент США Дональд Трамп держит подписанный в Овальном кабинете Белого дома указ о криптовалютах. Foto: Kevin Lamarque/REUTERS/Scanpix

В отличие от многих других заявлений и указов Трампа, упоминание криптовалюты привело к ожидаемому эффекту – различные коины подскочили в цене. На фоне возросшей общей неопределенности это был безотказный вариант порадовать хотя бы crypto bro.

Однако реакцию рынка все-таки можно назвать скорее умеренной, поскольку ни одна из упомянутых в указе Трампа криптовалют нового пика так и не достигла. А на следующий день цена и вовсе пошла вниз. Введение же тарифов со стороны США в итоге обвалило рынок

Я бы выделил пять основных причин такой реакции: все уже в цене, рынок хочет действий, резерв vs фонд, хронические проблемы и отсутствие плана.

Все уже в цене Еще в преддверии выборов в США многие активы на рынках начали двигаться вверх, так как победа Трампа становилась все более очевидной. После свершившегося факта криптовалюта быстро начала расти в цене, достигая местами новых пиков. Вплоть до инаугурации Трампа в конце января криптовалюта преимущественно находилась вблизи своих пиков, однако затем начала снижаться. Видимо, энтузиасты этого рынка ожидали, что Трамп в первые же дни своего президентства порадует их чем-нибудь, однако в приоритетах президента оказались другие обещания. Вот они и приуныли. Но на этих выходных Трамп вспомнил и об этом сообществе, которое активно поддерживало его на выборах. Президент издал указ под названием «Укрепление американского лидерства в области цифровых финансовых технологий» и сообщил о создании стратегического резерва криптовалюты. «Сердцем» резерва будут биткоин и эфириум, но также туда будут включены XRP, solana (SOL) и cardano (ADA). Надо признать, что не все обрадовались добавлению в резерв других токенов, поскольку, по их мнению, таким образом с помощью денег американских налогоплательщиков создают ликвидность для выхода из этих сомнительных проектов. Но как бы там ни было, цена разных коинов и токенов после указа Трампа ожидаемо подскочила, однако новых рекордов не достигла. Кажется, это вполне можно объяснить тем, что ставка на более дружелюбное отношение государства к криптовалюте была отыграна еще в январе, так как именно это Трамп обещал еще до своего переизбрания. Теперь же слова Трампа просто перекочевали на бумагу. Но как известно, покупают на слухах. Рынок хочет действий Указ – это полдела, однако это не отвечает на важные вопросы типа что, в каком количестве, как долго и на каких условиях государство будет покупать, держать и продавать. Горячие новости Как Трамп ответил на вопрос о странах Балтии? Созданный эстонцами Skype закрывается. Основатель: «Нужны новые местные истории успеха!» Компания, массово ввозившая в Эстонию авто с чешскими номерами, осталась без правления ST Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования

Старший управляющий по связям с правительством Blockchain Association Рон Хаммонд уже назвал указ намеренно размытым. «Неясно, он уже выбрал токены или у него есть другие токены на примете», - задается он вопросом относительно выбора Трампом криптовалют для резерва.

Несмотря на то, что одна из целей указа – попытка запретить использование дигитальной валюты центрального банка, скептики полагают, что Трамп едва ли захочет создать собственными руками конкурента американскому доллару.

«Мы по-прежнему сомневаемся, поскольку приоритетом Трампа является доллар США, который может оказаться под угрозой в качестве резервной валюты, если страны обратятся к биткоину», – сказал Джарет Сейберг из инвестиционного банка TD Cowen.

Указ есть, но что это – до конца не ясно. А значит и не ясно, к каким в итоге действиям все это приведет.

Резерв или фонд

Дополнительной неопределенности добавляет структура планируемого резерва.

Считается, что США уже являются самым крупным держателем биткоина. По разным оценкам объемы арестованных и конфискованных биткоинов могут составлять около 19 млрд долларов.

Если будет принято решение превратить резерв криптовалюты США в некий фонд, на английском stockpile, то это может означать, что все уже имеющиеся у США биткоины и другие криптовалюты просто перейдут в этот фонд, где и будут лежать в виде резерва. С одной стороны, большие объемы не попадут на рынок, что удержит цены от обвала. С другой, США не будет своими закупками повышать цену на криптовалюту.

Если же речь идет о резерве, а значит стабильных покупках криптовалюты с рынка, то тут Трампу необходимо будет заручиться поддержкой Конгресса, где, однако, его планы могут встретить жесткое сопротивление, поскольку даже среди его соратников по Республиканской партии есть немало скептиков идеи резерва из криптовалют.

Хронические проблемы

Основная проблема криптовалюты продолжает заключаться в том, что у нее отсутствует внутренняя стоимость. Да, есть рыночная, которая движима эфемерными вещами, но реальная измеримая стоимость, как, например, бухгалтерская стоимость или стоимость денежных потоков в случае с бизнесом, у криптовалюты отсутствует.

Поэтому цена всех этих коинов и токенов весьма волатильна и непредсказуема, так как нет объективной базы для их оценки. Конечно, фанаты криптовалюты приведут массу сигналов и критериев, обязательно вспомнят про халвинг, но все это влияет на спрос и в итоге на рыночную стоимость, но никак не на внутреннюю и объективную стоимость.

С такой характеристикой не удивительно, что основными драйверами цен на этом рынке являются вера и надежда, которые подвержены влиянию спекуляций и слухов.

Казалось бы, государственные резервы в виде криптовалюты, наконец-то, могли бы стабилизировать этот рынок и придать хоть какое-то ощущение наличия внутренней стоимости у актива, как, например, она есть у золота. Однако сейчас даже сами попытки создать такой резерв смахивают больше на какие-то спекуляции со стороны администрации, вызывая лишь больше вопросов.

Это напоминает сказание про короля Мидаса, который, к чему бы ни прикоснулся, превращалось в золото. В случае с криптовалютой, – что бы ее ни касалось, все равно превращается в спекуляцию.

Отсутствие плана

Но все эти проблемы крипторынка, вероятно, не имели бы столь серьезного значения, если бы был четкий и понятный план развития – как, например, у нормального бизнеса, стоимость акций которого можно более объективно оценивать.

Вера фанатов в криптовалюту эволюционировала и мимикрировала уже не раз. Еще недавно были попытки использовать криптовалюту как деньги, ее видели важной и неотъемлемой составляющей технологии блокчейна, проводили параллели с золотом и полагались на нее, как на защищающий от инфляции актив. Теперь Трамп подарил новую надежду – что криптовалюта станет государственным резервным активом.

Но все эти попытки придумать цель и задачу криптовалюте скорее говорят о том, что никакого плана и идеи на самом деле нет.

Поэтому энтузиастам криптовалюты ничего не остается, как продолжать притворяться, пока не получится, и спекулировать, для чего криптовалюта отлично подходит.