Долгачев: облигации заменили эстонским инвесторам недвижимость

На мировом рынке облигаций происходят необычные события, однако эстонские инвесторы продолжают отдавать предпочтение этому инструменту. Инвестор года Лев Долгачев объясняет это желанием инвесторов иметь стабильный денежный поток, однако отмечает, что у облигаций больше нюансов, чем может показаться, поэтому не исключает, что в ближайшие годы на балтийском рынке облигаций нас могут ожидать разные происшествия.
- Стратегия, где инвестор мог быстро стать брутто-миллионером, не работает, говорит Лев Долгачев. Но он не исключает, что вскоре она снова может стать актуальной.
- Foto: Raul Mee
Мировой рынок долга в последние годы уже не дает той защиты, к которой инвесторы привыкли за последние десятилетия. Государственные долги надежных стран всегда были «тихой гаванью» в периоды большой неопределенности, однако облигации США, как и крупных европейских стран, уже не кажутся столь стабильными и хорошими инвестициями. Не спасают и снижение инфляции и ставок.
Инвестор Лев Долгачев не считает это проблемой и угрозой облигациям в целом, поэтому его портфель на 40% состоит из этих инструментов. «То, что цена облигации может меняться, меня сильно не беспокоит. Если, конечно, это не по той причине, что с заемщиком что-то случилось», – отмечает инвестор, для которого главным достоинством облигаций остается денежный поток.
Более того, изменения на мировом рынке долга в первую очередь касаются государственных облигаций, которых у Долгачева нет. Даже эстонские государственные облигации в итоге не попали в его портфель. «У меня был тезис: если наш министр финансов подпишется на эти облигации, то я их возьму в том же объеме», – поясняет он, почему он так и не подписался на государственные облигации Эстонии.
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В то же время в его портфеле недавно, но ненадолго появились облигации государственного предприятия Eesti Energia. «Я читал комментарии разных инвесторов, и в последний день эмиссии эмоции были настолько позитивными, что в итоге я все-таки ради спекуляции их взял – купить подешевле и продать подороже», – говорит он, признавая, что часть уже продал и в ближайшие дни планирует выставить на продажу оставшиеся.
Местные инвесторы переориентировались
Интерес местных инвесторов к облигациям Долгачев объясняет в первую очередь тем, что другая популярная стратегия перестала работать.
По его мнению, средний эстонский инвестор хочет быть финансово независимым, то есть иметь возможность не ходить на работу, но при этом стабильно получать доход. До недавнего времени это хорошо работало с недвижимостью: берешь по максимуму жилищных кредитов и покупаешь как можно больше квартир, которые каждый месяц приносят тебе деньги, из которых две трети забирает банк, остальное остается тебе. «Все отлично, ты финансово независим. Ты – брутто-миллионер», – описывает Долгачев ранее распространенную среди местных инвесторов стратегию.
Однако из-за роста процентных ставок этот подход сегодня перестал работать. Поэтому инвесторы отправились на поиски другого источника денежного потока. Дивидендные акции, по словам Долгачева, выплачивают дивиденды, как правило, лишь раз в год, тогда как по облигациям выплаты могут происходить раз в месяц или квартал.
«Доходность некоторых даже лучше, чем приносит арендная недвижимость», – приводит он еще аргумент в пользу облигаций, уточняя, что в случае с недвижимостью всегда остается вероятность прироста капитала, то есть получение дохода от увеличения стоимости объекта.
В то же время Долгачев не исключает, что на фоне изменений процентных ставок старая модель инвестирования в арендную недвижимость вновь может стать актуальной.
Без происшествий вряд ли обойдется
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Долгачев считает, что эстонские инвесторы вероятно не до конца понимают все риски облигаций. «Там гораздо больше нюансов, чем некоторым может показаться. Не всегда получается так, что ты получаешь свои деньги обратно или получаешь их в обещанное время», – говорит инвестор.
Он также обращает внимание на то, что большую часть облигаций на балтийском рыке можно отнести к самой низкой по мировым стандартам категории – высокодоходным или «мусорным». «Но это не означает автоматически, что они плохие. Несмотря на сомнительную коннотацию слова “мусорные”, по сути, речь идет лишь об облигациях без кредитного рейтинга», – поясняет Долгачев.
Тем не менее, он предполагает, что в ближайшие годы на балтийском рынке облигаций без происшествий не обойдется.
Военный сектор привлекательнее технологического
Говоря об акциях, Долгачев напомнил, что в конце прошлого года он ликвидировал свою позицию по технологическому индексу Nasdaq 100. По его словам, несмотря на то, что на американской бирже индекс Nasdaq сейчас остается примерно на том же уровне, что и полгода назад, ETF, через который он инвестировал в этот индекс, сегодня торгуется примерно на 10% ниже, чем в конце прошлого года. Разница заключается в том, что этот ETF котируется в европейской валюте. «То есть, просто из-за разницы курса валют 10% как будто потеряны», – констатирует Долгачев.
Поэтому его переход из технологического сектора в оборонный оказался очень удачным – индексы с акциями оборонных предприятий за эти месяцы показывают в его портфеле рост на 14-18%.
«Если еще пару лет назад оборонный сектор считался “греховным”, почти как табачный и алкогольный сектора, то сегодня ситуация другая», – поясняет Долгачев, почему он инвестировал в оборонные предприятия.
По его словам, фонды сегодня рыщут в поисках стартапов, которые работают в оборонном секторе, причем их уже не интересуют те, кто работают с товарами двойного назначения, а конкретно те, кто производят именно военную продукцию. «Им нужны стартапы, которые делают бомбы и ракеты», – говорит инвестор.
Такое отношение к сектору направило массы инвесторов в этом направлении. И это движение, по мнению Долгачева, еще далеко от своего окончания. При этом он считает, что сектор уже выглядит перегретым. «Я уверен, что акции оборонного сектора сейчас в пузыре. Но этот пузырь будет расти еще и еще. Это мой личный тезис, но не инвестиционная рекомендация», – напомнил инвестор года.
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