Инвестор Тоомас: оживление на рынке зеленой энергетики заинтересовало

Решение Сената США отменить акциз на возобновляемую энергетику в новом налоговом законе администрации Трампа дало толчок сектору, поэтому я тоже решил заглянуть, можно ли извлечь из этого выгоду.
- Среди европейских компаний выделяется датский производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems.
- Foto: Patrick Pleul/dpa/Scanpix
Рынок быстро отреагировал на решение Сената США. Среди американских компаний производители технологических решений в области солнечной энергии Nextracker и Array Technologies за неделю выросли на 13,2% и 19,9% соответственно, а поставщик фотогальванических систем и аккумуляторных энергохранилищ Sunrun – на 35,5%. Среди европейских компаний Vestas Wind Systems и Ørsted, работающие на рынке ветровой энергии, выросли на 8% и 2,3% соответственно.
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