Nvidia и Meta теряют позиции: в портфеле трейдера – новые звезды
Биржевой трейдер Маркус Тамм считает, что хотя акции «большой семерки» технологического сектора США существенно восстановились после большого падения в апреле, за год их доходность остается довольно слабой.
Биржевой трейдер Маркус Тамм на данный момент разместил 80% своих активов в долгосрочном инвестиционном портфеле.
Акции американских техногигантов Тамм в основном продал еще до крупного апрельского падения рынков. Однако в портфеле он оставил две технологические компании, показавшие значительно лучшую доходность за год: MicroStrategy и Palantir. В интервью утренней программе радио Äripäev он также рассказал о целом ряде акций, которые добавил в свой долгосрочный портфель весной.
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Ведущие подкаста Swedbank «Investeerimisjutud» Меэлис Маазик и Тармо Танилас поделились на Инвестиционном фестивале своим мнением о происходящем на рынках и на этом фоне озвучили «ракетные» предупреждения – идеи, цена которых может многократно вырасти.
Инвесторы, принявшие участие в опросе Äripäev, во время нынешнего падения фондового рынка не продавали, а скорее покупали и держали акции. При этом они видят множество выгодных направлений, куда можно вложить деньги с десятилетним горизонтом.