Назад 27.07.25, 10:50 Nvidia и Meta теряют позиции: в портфеле трейдера – новые звезды Биржевой трейдер Маркус Тамм считает, что хотя акции «большой семерки» технологического сектора США существенно восстановились после большого падения в апреле, за год их доходность остается довольно слабой.

Биржевой трейдер Маркус Тамм на данный момент разместил 80% своих активов в долгосрочном инвестиционном портфеле.

Акции американских техногигантов Тамм в основном продал еще до крупного апрельского падения рынков. Однако в портфеле он оставил две технологические компании, показавшие значительно лучшую доходность за год: MicroStrategy и Palantir. В интервью утренней программе радио Äripäev он также рассказал о целом ряде акций, которые добавил в свой долгосрочный портфель весной.