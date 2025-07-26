Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,04%297,54
  • OMX Riga−0,08%890,42
  • OMX Tallinn0,05%2 048,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 205,48
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,2%9 120,31
  • Nikkei 225−0,88%41 456,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,05
  • OMX Baltic−0,04%297,54
  • OMX Riga−0,08%890,42
  • OMX Tallinn0,05%2 048,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 205,48
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,2%9 120,31
  • Nikkei 225−0,88%41 456,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,05
  • 27.07.25, 10:50

Nvidia и Meta теряют позиции: в портфеле трейдера – новые звезды

Биржевой трейдер Маркус Тамм считает, что хотя акции «большой семерки» технологического сектора США существенно восстановились после большого падения в апреле, за год их доходность остается довольно слабой.
Биржевой трейдер Маркус Тамм на данный момент разместил 80% своих активов в долгосрочном инвестиционном портфеле.
  • Биржевой трейдер Маркус Тамм на данный момент разместил 80% своих активов в долгосрочном инвестиционном портфеле.
Акции американских техногигантов Тамм в основном продал еще до крупного апрельского падения рынков. Однако в портфеле он оставил две технологические компании, показавшие значительно лучшую доходность за год: MicroStrategy и Palantir. В интервью утренней программе радио Äripäev он также рассказал о целом ряде акций, которые добавил в свой долгосрочный портфель весной.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 14.07.25, 16:45
Инвестиционные эксперты: 11 акций, которые могут взлететь в цене
Ведущие подкаста Swedbank «Investeerimisjutud» Меэлис Маазик и Тармо Танилас поделились на Инвестиционном фестивале своим мнением о происходящем на рынках и на этом фоне озвучили «ракетные» предупреждения – идеи, цена которых может многократно вырасти.
Биржа
  • 02.07.25, 16:44
Таави Ильвес: Nvidia интересна, но я жду роста в другой отрасли
Инвестор Таави Ильвес больше не смотрит в сторону производителей микросхем. Теперь он ищет компании, которые могли бы получить более широкую выгоду от внедрения искусственного интеллекта.
Инвестор Тоомас
  • 30.06.25, 11:51
Инвестор Тоомас: чтобы выжать максимум из Nvidia, нужно пережить временное падение
На прошлой неделе я был рад, что Nvidia снова достигла новых высот, когда на долгожданном собрании акционеров были озвучены планы дальнейшего роста, что и заставило аналитиков поднять целевую цену.
Биржа
  • 17.04.25, 12:39
Большой опрос инвесторов: куда вложить деньги с десятилетним горизонтом?
Инвесторы, принявшие участие в опросе Äripäev, во время нынешнего падения фондового рынка не продавали, а скорее покупали и держали акции. При этом они видят множество выгодных направлений, куда можно вложить деньги с десятилетним горизонтом.
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
2
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
3
Новости
  • 25.07.25, 08:59
На севере нужен порт, но где взять сотни тысяч?
4
Новости
  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
5
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
6
Биржа
  • 26.07.25, 12:04
Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все

Последние новости

Новости
  • 27.07.25, 15:15
Латвийская компания обошла конкурентов и получила контракт на поставку дронов на 24 млн евро
Новости
  • 27.07.25, 14:24
Проблемная свалка с яркой историей вновь загорелась
Новости
  • 27.07.25, 13:15
Nõo Lihatööstus делает ставку на инновации и увеличивает прибыль вопреки спаду в мясной отрасли
Новости
  • 27.07.25, 12:03
В Австрии могут обсудить отказ от нейтрального статуса страны
Новости
  • 27.07.25, 11:40
Дизайнерский шедевр за копейки: ваза за 10 евро оказалась редкой находкой
Биржа
  • 27.07.25, 10:50
Nvidia и Meta теряют позиции: в портфеле трейдера – новые звезды
Биржа
  • 26.07.25, 14:30
Основатель Amazon избавился от акций стоимостью 954 млн долларов
Новости
  • 26.07.25, 13:45
Finnair продолжает рейсы в Бангкок несмотря на вооруженный конфликт у границы Таиланда

Сейчас в фокусе

Падение продаж Tesla продолжается. Как тебе такое, Илон Маск?
Биржа
  • 26.07.25, 12:04
Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все
С какой стороны ни посмотри, с сугубо финансовой точки зрения владение дачным домом – не лучшая идея. Как ни старайся, ты будешь приезжать на дачу в лучшем случае один месяц в году.
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
По словам хозяйки Lahepere Villa Хелен Вихтол, резкое увеличение цен и налоговой нагрузки стало невыносимым для малого бизнеса.
Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
У эстонского брокера Lightyear есть 23 миллиона причин порадоваться.
Новости
  • 26.07.25, 11:33
Хорошие новости: эстонский стартап привлек миллионы, беспрецедентное месторождение в Польше, экологический сланец в Нарве
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.
Новости
  • 25.07.25, 16:57
LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро
Член правления R-S OSA Service Алар Салусте.
Новости
  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025