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  • 02.07.25, 16:44

Таави Ильвес: Nvidia интересна, но я жду роста в другой отрасли

Инвестор Таави Ильвес больше не смотрит в сторону производителей микросхем. Теперь он ищет компании, которые могли бы получить более широкую выгоду от внедрения искусственного интеллекта.
Инвестор Таави Ильвес.
  • Инвестор Таави Ильвес.
  • Foto: Liis Treimann
«Я больше не смотрю на производителей чипов, а скорее на компании, которые могли бы получить более широкую выгоду от внедрения искусственного интеллекта, – те, которые могут предложить потребителям решения на основе ИИ и заставить людей платить за них», – пояснил Ильвес.
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