Таави Ильвес: Nvidia интересна, но я жду роста в другой отрасли

«Я больше не смотрю на производителей чипов, а скорее на компании, которые могли бы получить более широкую выгоду от внедрения искусственного интеллекта, – те, которые могут предложить потребителям решения на основе ИИ и заставить людей платить за них», – пояснил Ильвес.
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Консолидированная выручка компании по разработке программного обеспечения и бизнес-консалтингу Nortal в прошлом году составила 228,7 миллиона евро, а операционная прибыль (EBITDA) – 27,9 миллиона евро.
В то время как цена акций Nvidia стремится к новым рекордам, инсайдеры производителя чипов во главе с исполнительным директором компании Дженсеном Хуангом продали в июне акции компании на сумму более полумиллиарда долларов.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.