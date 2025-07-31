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  • 31.07.25, 08:53

Звоночки на бирже: у половины компаний с альтернативного рынка трудности с отчетностью

Листинг акций на бирже как будто дает компании знак доверия и качества. Доверие к участникам альтернативного рынка Таллиннской биржи подрывается тем, что половина из них не представила аудированную отчетность.
Надежность компаний альтернативной биржи под сомнением из-за не представленных аудированных годовых отчетов. Участники рынка считают, что причиной этого является нехватка аудиторов.
  • Надежность компаний альтернативной биржи под сомнением из-за не представленных аудированных годовых отчетов. Участники рынка считают, что причиной этого является нехватка аудиторов.
  • Foto: Andras Kralla
Около названий шести компаний на альтернативном рынке Таллиннской биржи висит предупреждающий фиолетовый восклицательный знак. Это пометка от Nasdaq Tallinn, предупреждающая инвесторов, что компания отклонилась от биржевых правил.
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