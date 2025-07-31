Назад 31.07.25, 08:36 Цены акций Meta и Microsoft подскочили после отчетов Акции Meta выросли на 11% и Microsoft на 8% после закрытия торгов. Помимо хороших результатов компаний, планы по внедрению искусственного интеллекта также вдохновили инвесторов.

Выручка Meta выросла на 22% до 47,5 млрд долларов в годовом исчислении за три месяца до конца июня по сравнению с предыдущим годом, превысив ожидания в 44,8 млрд долларов. Чистая прибыль увеличилась на 36% до 18,3 млрд долларов, также превысив прогнозы.

Акции Meta подскочили на 11% на фоне лучших, чем ожидалось, доходов и прогнозов, что добавило более 150 млрд долларов к рыночной стоимости компании.

В последние месяцы генеральный директор компании Марк Цукерберг ведет агрессивную кампанию по найму персонала. Чтобы привлечь таланты в области ИИ из таких компаний-конкурентов, как OpenAI, Apple и Google, в новую лабораторию «суперинтеллекта» внутри компании, Meta предлагает новым сотрудникам бонусы на сотни миллионов долларов.

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Финансовый директор Сьюзан Ли заявила, что Meta не ожидает «значительных» доходов от своего продвижения генеративного ИИ в этом году или в 2026 году. В то же время предупредила, что расходы на создание инфраструктуры, необходимой для реализации ее амбиций в области ИИ, растут. Meta повысила нижнюю границу своего прогноза капитальных затрат на 2025 год до 66-72 млрд долларов с 64-72 млрд долларов, указанных в апрельском прогнозе. В следующем году затраты могут составить уже 100 млрд долларов или больше. Наряду с активным поиском талантов Цукерберг объявил в этом месяце о нескольких крупных проектах по строительству центров обработки данных, а также о новых сделках в области атомной и возобновляемой энергетики, поскольку он создает инфраструктуру, необходимую для поддержки развития искусственного интеллекта. Уолл-стрит с осторожностью относится к крупным долгосрочным ставкам после того, как в 2022 году Цукерберг предпринял дорогостоящую попытку создать «метавселенную», что привело к падению цены акций Meta до шестилетнего минимума. Его новая команда «суперинтеллекта» занимается разработкой передового искусственного интеллекта, который, как он надеется, может превзойти интеллект человека. Команду возглавит бывший директор платформы по разработке искусственного интеллекта Scale AI Александр Ван, за долю в которой Цукерберг заплатил более 14 млрд долларов. Этот шаг был предпринят после того, как открытые модели Llama от Meta в этом году отстали от таких конкурентов, как OpenAI и Google, что вызвало разочарование. ИИ требует больших расходов и от Microsoft Выручка Microsoft в последнем квартале выросла на 18 % до 76,4 млрд долларов. Годовая выручка достигла отметки в 282 млрд долларов. Компания впервые раскрыла выручку конкретно от своего подразделения облачных приложений Azure - по ее данным, она выросла на 34% до рекордных 75 млрд долларов за финансовый год, который у компании заканчивается в июне. В четвертом квартале общий доход от облачных приложений составил 46,7 млрд долларов по сравнению с 36,9 млрд долларов за аналогичный период годом ранее. Горячие новости 28.07.25, 07:00 Падающие балконы и потолки: пока без жертв, но тянуть с реновацией домов опасно для жизни 28.07.25, 17:02 Марис Лаури: в Таллинне мы получили болезненный урок, грядут перемены 29.07.25, 06:00 Олег Гросс: «У нас столько свиней, что можно окружить Нарву» KM 18.07.25, 10:52 Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

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Чистая прибыль в последнем квартале выросла на 24% по сравнению с предыдущим годом и составила 27,2 млрд долларов, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали 25,3 млрд долларов.

Капитальные затраты выросли до 24,2 млрд долларов в квартале, что на 27% больше, чем в прошлом году, а за последние 12 месяцев они составили 88,2 млрд долларов по сравнению с 55,7 млрд долларов в 2024 финансовом году.

Финансовый директор Эми Худ заявила, что расходы на центры обработки данных, используемые для обеспечения работы технологии искусственного интеллекта, в ближайшие 12 месяцев будут еще больше увеличиваться.

Она прогнозирует капитальные затраты в размере 30 млрд долларов за следующие три месяца до сентября. Годовой бюджет может составить 120 млрд долларов, что на 88,2 млрд долларов больше, чем в 2025 году, и почти в четыре раза больше, чем в 2023 году.

На прошлой неделе конкурент Alphabet также повысил свои прогнозы по расходам на искусственный интеллект на 10 млрд долларов до 85 млрд долларов в этом году после того, как его доходы от облачных вычислений выросли почти на треть.

Microsoft наблюдает активное внедрение своего чат-бота с искусственным интеллектом под брендом Copilot, который компания включила в свой пакет продуктов Office, но гораздо меньший успех на потребительском рынке.

Главный исполнительный директор компании Сатья Наделла сказал, что у приложений Copilot AI теперь насчитывается 100 миллионов коммерческих и индивидуальных пользователей в месяц, что, однако, хуже результатов Google.