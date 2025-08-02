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  • 02.08.25, 10:17

Слабые данные Федерального бюро статистики труда обвалили фондовый рынок США

Опубликованная в пятницу статистика, отразившая слабость американского рынка труда, напугала фондовые рынки США и вызвала их падение.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: AFP/Scanpix
Индекс S&P 500 снизился на 1,6%, композитный индекс Nasdaq – на 2,24%, промышленный индекс Dow Jones – на 1,23%, а индекс малых компаний Russell 2000 – на 2,03%.
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