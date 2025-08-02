Слабые данные Федерального бюро статистики труда обвалили фондовый рынок США

Опубликованная в пятницу статистика, отразившая слабость американского рынка труда, напугала фондовые рынки США и вызвала их падение.
- Иллюстративное фото.
- Foto: AFP/Scanpix
Индекс S&P 500 снизился на 1,6%, композитный индекс Nasdaq – на 2,24%, промышленный индекс Dow Jones – на 1,23%, а индекс малых компаний Russell 2000 – на 2,03%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Из свежих данных Федерального бюро статистики труда США следует, что в прошлом месяце в стране было создано 73 000 новых рабочих мест, что оказалось значительно ниже прогнозов.
Президент США Дональд Трамп своим указом ввел новые таможенные пошлины против ряда стран. Документ в четверг, 31 июля, размещен на сайте Белого дома.
Федеральная резервная система проигнорировала призывы Дональда Трампа снизить процентные ставки, сохранив их на прежнем уровне в пятый раз подряд.
Представители крупнейших торговых партнеров США прибыли в Вашингтон, чтобы попытаться заключить торговые соглашения с президентом Дональдом Трампом до того, как страны столкнутся с новой волной тарифов.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.