Назад 30.07.25, 21:30 ФРС оставила ставки без изменений, но страсти накаляются Федеральная резервная система проигнорировала призывы Дональда Трампа снизить процентные ставки, сохранив их на прежнем уровне в пятый раз подряд.

Ремонт главного здания ФРС в Вашингтоне обойдется в 2,5 млрд долларов, что вызвало критику и подозрения в адрес главы центробанка Джерома Пауэлла.

Foto: CHIP SOMODEVILLA, Scanpix

Центральный банк заявил в среду, что решил сохранить ставки на уровне 4,25-4,5%, сославшись на устойчивый рынок труда и относительно повышенную инфляцию.

Два члена Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), отвечающего за установление ставок, высказали свое несогласие с этим решением: Кристофер Уоллер и Мишель Боуман поддержали снижение ставок на четверть процентного пункта. Это первый случай с 1993 года, когда два губернатора высказали несогласие с решением по ставкам.

FOMC также предупредил, что рост в первом полугодии замедлился, что предполагает, что члены комитета склоняются к поддержке снижения ставок на будущих заседаниях.

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Раскол в FOMC происходит на фоне растущей напряженности между Белым домом и ФРС.

Президент неоднократно пытался заставить ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла снизить ставки, утверждая, что сила крупнейшей экономики мира оправдывает их установление на уровне 1%. На прошлой неделе Трамп также совершил весьма необычный визит в штаб-квартиру ФРС, где настаивал на снижении ставок и отчитал Пауэлла за перерасход средств в связи с ремонтом штаб-квартиры за 2,5 млрд долларов.

Данные Бюро экономического анализа, опубликованные ранее в среду, показали, что экономика США во втором квартале выросла на 3% в годовом исчислении. В первом квартале снижение составило 0,5%.

Однако экономисты отмечают признаки замедления роста экономики в первой половине 2025 года, поскольку потребители сокращают свои расходы из-за опасений по поводу тарифов и состояния рынка труда. Есть также признаки того, что высокие процентные ставки оказывают давление на рынок жилья.

Экономический советник министра финансов США Джо Лаворгна заявил в среду, что если посмотреть на чувствительные к процентным ставкам секторы экономики, то они находятся в более слабом состоянии.

Он добавил, что основная процентная ставка центрального банка более трех лет находится выше так называемого нейтрального уровня, при котором рост не стимулируется и не сдерживается.

Рынок американских акций практически не изменился после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений.

Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, а технологический индекс Nasdaq Composite растет на 0,4%.

Курс доллара США и доходность казначейских облигаций, которые зависят от ожиданий по процентным ставкам, также отреагировали на решение спокойно.