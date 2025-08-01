Назад 01.08.25, 10:41 Новые торговые пошлины США вступят в силу 7 августа Президент США Дональд Трамп своим указом ввел новые таможенные пошлины против ряда стран. Документ в четверг, 31 июля, размещен на сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп.

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Одни из самых высоких тарифов установлены для Швейцарии (39%), Сирии (41%), Лаоса и Мьянмы (40%), a также Ирака (35%) и Индии (25%), передает DW.

Для ЕС, Японии и Южной Кореи предусмотрена надбавка в размере 15%.

Для стран, не указанных в списке, будет действовать единый тариф в размере 10%.

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Реструктуризация мировой торговли

Пошлины должны вступить в силу с 7 августа. В ответ на вопрос dpa о том, почему датой вступления в силу стало не 1 августа – как ожидалось ранее, американский чиновник ответил, что необходимо больше времени для внедрения новых правил.

Согласно документу Белого дома, мера направлена на «реструктуризацию мировой торговли в интересах американских работников».

Сделка Брюсселя и Вашингтона

Президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 27 июля сообщили о заключении торговой сделки между ЕС и США. Достигнутое соглашение предотвратило повышение до 30 процентов пошлин на ввоз товаров из ЕС в Соединенные Штаты, которым ранее грозил Трамп.

В рамках сделки Вашингтон сохранил таможенные пошлины на европейские товары на уровне 15% во всех отраслях, кроме поставок стали и алюминия – на них действует ставка в 50%.

Брюссель в рамках сделки пообещал дополнительные инвестиции в экономику США в размере 600 млрд долларов (525 млрд евро) и закупку американских энергоносителей на 750 млрд долларов (656 млрд евро), не считая нового оборонзаказа в рамках НАТО. Торговая сделка была воспринята неоднозначно и в Германии, и в других странах Евросоюза.