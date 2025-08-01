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  • 01.08.25, 16:12

Рынок США быстро охлаждается

Из свежих данных Федерального бюро статистики труда США следует, что в прошлом месяце в стране было создано 73 000 новых рабочих мест, что оказалось значительно ниже прогнозов.
Данные за предыдущие месяцы также были значительно пересмотрены вниз.
  • Данные за предыдущие месяцы также были значительно пересмотрены вниз.
Помимо слабых показателе на июнь, данные за предыдущие месяцы также были сильно пересмотрены вниз, что вызывает беспокойство по поводу замедления рынка труда в США.
Число рабочих мест, опубликованное в пятницу Бюро трудовой статистики, оказалось ниже ожидаемых 105 000 рабочих мест, согласно опросу экономистов Bloomberg.
Эти данные пришли на фоне крупных пересмотров данных по найму за май и июнь, которые были снижены суммарно на 258 000, до 19 000 в мае и 14 000 в июне.

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Уровень безработицы в июле составил 4,2%.
Доходность двухлетних государственных облигаций США, которые чувствительны к изменениям процентных ставок, снизилась на 0,14 процентных пункта до 3,81%, так как трейдеры начали ставить на более агрессивные действия Федеральной резервной системы для поддержания экономики.
Трейдеры на фьючерсных рынках увеличили ставки на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, повысив вероятность снижения ставок на следующем заседании с 45% до 70%.
Числа по рабочим местам последовали за опубликованными на этой неделе данными о ВВП, которые показали, что рост экономики замедлился в первой половине года.
Президент Дональд Трамп не раз пытался оказать давление на председателя ФРС Джерома Пауэлла с требованием понизить ставки. Однако комитет на этой неделе уже в пятый раз подряд проголосовал за сохранение ставок на прежнем уровне из-за опасений, что тарифы Трампа приведут к росту инфляции.
Два представителя ФРС не согласились с большинством, заявив, что ставки должны быть снижены незамедлительно.
Евро, который на фоне торгового соглашения ЕС с США всю неделю снижался, после данных с американского рынка труда подскочил по отношению к доллару более чем на 1%.
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