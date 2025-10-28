Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,02%291,96
  • OMX Riga0,21%912,73
  • OMX Tallinn−0,15%1 893,82
  • OMX Vilnius0,28%1 264,88
  • S&P 5001,23%6 875,16
  • DOW 300,71%47 544,59
  • Nasdaq 1,86%23 637,46
  • FTSE 1000,08%9 661,54
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,25
  • 28.10.25, 11:32

Amazon планирует самые масштабные сокращения в своей истории

Американский технологический гигант Amazon намерен провести самое масштабное сокращение сотрудников за всю историю компании.
Сокращения в Amazon станут крупнейшими в технологическом секторе с 2020 года.
  • Foto: dpa/Scanpix
Предыдущее крупнейшее сокращение Amazon провел в 2022 году, когда работу потеряли в общей сложности 27 000 человек. Теперь компания намерена сократить персонал во всех бизнес-сегментах. По данным CNBC, сотрудники начнут получать уведомления с утра вторника.
Новости
  • 16.10.25, 16:56
Amazon открыл офис в Эстонии
Технологический гигант Amazon сегодня открыл офис в Таллинне. Там будут работать Amazon Web Services и Amazon Music.
Эпицентр
  • 18.08.25, 07:00
Безжалостый рынок труда: сотни резюме и сотни кандидатов. «Ты хороший кандидат, но есть еще лучше»
Эстония находится в абсолютных лидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи, но работу нелегко найти не только молодым людям, но и опытным руководителям — новая реальность такова, что приходится рассылать сотни резюме, а работодатель может выбирать из более чем 200 человек.
