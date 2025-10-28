Amazon планирует самые масштабные сокращения в своей истории

Сокращения в Amazon станут крупнейшими в технологическом секторе с 2020 года.
Foto: dpa/Scanpix
Предыдущее крупнейшее сокращение Amazon провел в 2022 году, когда работу потеряли в общей сложности 27 000 человек. Теперь компания намерена сократить персонал во всех бизнес-сегментах. По данным CNBC, сотрудники начнут получать уведомления с утра вторника.
