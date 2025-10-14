Деловые ведомости
  14.10.25, 12:57

Google инвестирует 15 млрд долларов в индийский центр обработки данных ИИ

В течение ближайших пяти лет Google инвестирует 15 млрд долларов в строительство нового центра обработки данных искусственного интеллекта.
Материнская компания Google – Alphabet, в середине сентября впервые достигла рыночной капитализации в 3 трлн долларов.
  Материнская компания Google – Alphabet, в середине сентября впервые достигла рыночной капитализации в 3 трлн долларов.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Кампус центра обработки данных мощностью 1 гигаватт, принадлежащий материнской компании Google – Alphabet, будет построен в портовом городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш. Во вторник Alphabet объявила об инвестиции в размере 15 млрд долларов, хотя чиновники южноиндийского штата ранее оценивали объем вложений только в 10 млрд долларов.
