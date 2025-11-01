Несмотря на критику: Storent выпускает новые облигации
Латвийское предприятие по аренде строительной техники Storent, которое недавно подверглось критике со стороны эстонской инвестиционной компании Avaron, намерено в ноябре вновь привлечь средства через выпуск облигаций.
Несмотря на хорошие показатели последних лет, латвийская компания по аренде оборудования Storent привлекает капитал под 10-11% на долговом рынке Балтийской биржи. Некоторые инвесторы считают, что высокий купон указывает на то, что банки отказывают таким компаниям, и это может служить нехорошим сигналом.
Сдающая в аренду строительную технику латвийская фирма Storent просит у инвесторов 35 миллионов евро, чтобы погасить старые долги и выйти на американский рынок, однако бизнес и бухгалтерия компании заставляют насторожиться.
