Несмотря на критику: Storent выпускает новые облигации

Несмотря на хорошие показатели последних лет, латвийская компания по аренде оборудования Storent привлекает капитал под 10-11% на долговом рынке Балтийской биржи. Некоторые инвесторы считают, что высокий купон указывает на то, что банки отказывают таким компаниям, и это может служить нехорошим сигналом.