Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,03%291,86
  • OMX Riga0,4%918,9
  • OMX Tallinn−0,07%1 908,06
  • OMX Vilnius0,35%1 263,14
  • S&P 500−1,12%6 720,32
  • DOW 30−0,84%46 912,3
  • Nasdaq −1,9%23 053,99
  • FTSE 100−0,6%9 677,34
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • OMX Baltic0,03%291,86
  • OMX Riga0,4%918,9
  • OMX Tallinn−0,07%1 908,06
  • OMX Vilnius0,35%1 263,14
  • S&P 500−1,12%6 720,32
  • DOW 30−0,84%46 912,3
  • Nasdaq −1,9%23 053,99
  • FTSE 100−0,6%9 677,34
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • 07.11.25, 12:07

Компания Anthropic планирует открыть офисы в Париже и Мюнхене

Американский стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic, финансируемый Яаном Таллинном, сообщил в пятницу о планах расширить свою деятельность в Европе и открыть офисы в Париже и Мюнхене.
Стоимость компании Anthropic, работающей в сфере искусственного интеллекта, выросла после объявленного в сентябре раунда финансирования до 183 миллиардов долларов; одним из ранних инвесторов компании был Яан Таллинн.
  • Стоимость компании Anthropic, работающей в сфере искусственного интеллекта, выросла после объявленного в сентябре раунда финансирования до 183 миллиардов долларов; одним из ранних инвесторов компании был Яан Таллинн.
  • Foto: Tanel Meos
Читать еще
Участие Яана Таллинна в компании по разработке искусственного интеллекта Anthropic не раскрывается публично, однако стремительный рост стоимости компании позволяет предположить, что даже небольшая доля может стоить миллиарды.
  • 11.09.25, 18:38
Взлет Anthropic мог сделать Яана Таллинна четвертым миллиардером Эстонии
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.09.25, 14:30
Благодаря инвестициям Яана Таллинна стоимость ИИ-компании выросла до 183 млрд
Стоимость компании Anthropic, работающей в сфере искусственного интеллекта, выросла до 183 млрд долларов после раунда финансирования, о котором стало известно на этой неделе. Одним из ранних инвесторов компании был Яан Таллинн.
Новости
  • 05.10.25, 10:46
Стартап по борьбе с ИИ-мошенничеством привлек инвестиции от бизнес-ангелов
Сильвер Кесккюла, экс-сотрудник Skype и основатель двух успешных стартапов, представил новый проект, цель которого – противодействие ИИ-мошенничеству.
Новости
  • 01.03.25, 12:28
Созданный эстонцами Skype закрывается. Основатель: «Нужны новые местные истории успеха!»
«Я узнал об этом только из газеты», – сказал сооснователь и инженер Skype Ахти Хейнла, напомнив, что он покинул компанию еще в 2008 году. Таким образом, Skype был его «ребенком» уже очень давно.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
2
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается
Обновлено 6.11 в 13:41
3
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
4
Новости
  • 06.11.25, 08:53
Конкуренты побледнели! Sunly пригрозила выйти на новый рынок — и цены начали таять
5
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
6
Новости
  • 05.11.25, 16:37
Кылварт обвинил Осиновского в клевете

Последние новости

Новости
  • 07.11.25, 14:20
Совладельцы Ehitustrust перевели свои доли собственным компаниям
Новости
  • 07.11.25, 13:31
Евросоюз ужесточает правила выдачи виз гражданам России
Инвестор Тоомас
  • 07.11.25, 12:42
Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise
Биржа
  • 07.11.25, 12:07
Компания Anthropic планирует открыть офисы в Париже и Мюнхене
Новости
  • 07.11.25, 11:21
Союз пивоваров: рост акциза сократил поступления в госбюджет на 5 млн евро
Новости
  • 07.11.25, 10:38
Nordecon получил от государства один из крупнейших заказов на дорожное строительство
Новости
  • 07.11.25, 10:11
Рост цен в октябре был вызван подорожанием услуг
Новости
  • 07.11.25, 09:03
Швейцарский нефтетрейдер отказался от покупки активов «Лукойла»

Сейчас в фокусе

«Вам на прошлой неделе выдали новый документ, и у него есть проблема», - еще одна разновидность мошенничества.
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
Олег Беседин ранее уже бывал фигурантом ежегодника КаПо.
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается
Обновлено 6.11 в 13:41
Рийна Сольман («Отечество»), Михаил Кылварт (Центристская партия) и Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) вместе работать в Таллинне не могли, и в последнее время вели интенсивные переговоры о том, кто же в итоге возглавит таллиннскую мэрию.
Новости
  • 05.11.25, 16:37
Кылварт обвинил Осиновского в клевете
Сандер Отс показывает отопительное решение Sunly в доме на улице Кескусе в поселке Мярья.
Новости
  • 06.11.25, 08:53
Конкуренты побледнели! Sunly пригрозила выйти на новый рынок — и цены начали таять
По словам инвестора и соавтора канала Off The Record Jutud Таави Ильвеса, текущее падение не является значительным, и акции, купленные с краткосрочным расчётом, можно постепенно продавать.
Биржа
  • 05.11.25, 17:56
Опытный инвестор о распродаже акций: долгожданная коррекция уже началась
«Без вас мы бы были никем», – сказал Олег Гросс собравшимся на открытии магазина в Тапа.
Новости
  • 05.11.25, 18:34
Олег Гросс открыл новый магазин и рвется на рынок Южной Эстонии: «Каждый новый Grossi делает меня моложе»
ИИ даст бухгалтеру сверхспособности, а те, кто быстрее всех освоят новые технологии, выиграют в конкурентоспособности.
Подсказка
  • 05.11.25, 06:00
Революция в сфере учета не за горами: как изменится роль бухгалтера?
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025