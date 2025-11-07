Компания Anthropic планирует открыть офисы в Париже и Мюнхене

Стоимость компании Anthropic, работающей в сфере искусственного интеллекта, выросла после объявленного в сентябре раунда финансирования до 183 миллиардов долларов; одним из ранних инвесторов компании был Яан Таллинн.
Стоимость компании Anthropic, работающей в сфере искусственного интеллекта, выросла до 183 млрд долларов после раунда финансирования, о котором стало известно на этой неделе. Одним из ранних инвесторов компании был Яан Таллинн.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».