Взлет Anthropic мог сделать Яана Таллинна четвертым миллиардером Эстонии

Участие Яана Таллинна в компании по разработке искусственного интеллекта Anthropic не раскрывается публично, однако стремительный рост стоимости компании позволяет предположить, что даже небольшая доля может стоить миллиарды.
Foto: Tanel Meos
Компания Anthropic, разрабатывающая технологии искусственного интеллекта и одним из ранних инвесторов которой является эстонец Яан Таллинн, недавно привлекла $13 млрд, что увеличило ее оценку до $183 млрд. Эта сделка может означать, что Таллинн стал четвертым миллиардером Эстонии наряду с Кристо Кяэрманном, Тааветом Хинрикусом и Маркусом Виллигом.
