  • OMX Baltic−0,16%294,39
  • OMX Riga0,05%916,94
  • OMX Tallinn−0,55%1 988,52
  • OMX Vilnius−0,09%1 228,8
  • S&P 5000,77%6 582,43
  • DOW 301,27%46 067,83
  • Nasdaq 0,67%22 033,4
  • FTSE 1000,78%9 297,58
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,16
  • 11.09.25, 18:38

Взлет Anthropic мог сделать Яана Таллинна четвертым миллиардером Эстонии

Яан Таллинн, возможно, стал четвертым миллиардером Эстонии благодаря резкому росту стоимости компании Anthropic, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.
Участие Яана Таллинна в компании по разработке искусственного интеллекта Anthropic не раскрывается публично, однако стремительный рост стоимости компании позволяет предположить, что даже небольшая доля может стоить миллиарды.
  • Участие Яана Таллинна в компании по разработке искусственного интеллекта Anthropic не раскрывается публично, однако стремительный рост стоимости компании позволяет предположить, что даже небольшая доля может стоить миллиарды.
  • Foto: Tanel Meos
Компания Anthropic, разрабатывающая технологии искусственного интеллекта и одним из ранних инвесторов которой является эстонец Яан Таллинн, недавно привлекла $13 млрд, что увеличило ее оценку до $183 млрд. Эта сделка может означать, что Таллинн стал четвертым миллиардером Эстонии наряду с Кристо Кяэрманном, Тааветом Хинрикусом и Маркусом Виллигом.
