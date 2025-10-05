Стартап по борьбе с ИИ-мошенничеством привлек инвестиции от бизнес-ангелов

Хенри Рыйгас, Йоханнес Тампере и Сильвер Кесккюла запускают новый стартап во время своей первой очной встречи в рамен-ресторане в Таллинне.
Foto: Erakogu
Как пишет тематический блог foundME издания Äripäev, новый проект получил финансирование, в том числе от бизнес-ангелов, связанных с такими технологическими компаниями, как Skype, Wise, Bolt и другими.
Стоимость компании Anthropic, работающей в сфере искусственного интеллекта, выросла до 183 млрд долларов после раунда финансирования, о котором стало известно на этой неделе. Одним из ранних инвесторов компании был Яан Таллинн.