Ekspress Grupp уходит с биржи. Часть акционеров разочарована, другие фиксируют прибыль

В прошлую пятницу принадлежащая основному владельцу Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку компания HHL Rühm объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций, которое на 77% ниже цены первичного размещения компании.
- Предприниматель и сооснователь компании Ингмар Маттус собирался держать акции Ekspress Grupp в своём портфеле ещё долго, считая их недооценёнными.
- Foto: Андрас Кралла
Это вызвало среди инвесторов противоречивые реакции: одни видят в этом возможность с выгодой выйти из инвестиций, другие — повод для разочарования. Крупный инвестор Балтийской биржи Александр Паюри прямо заявил, что пребывание Ekspress Grupp на бирже стало для него большим разочарованием. «Для меня всё закончится убытком, ведь цена IPO была совсем другой», — сказал он. Ekspress Grupp вышла на биржу в апреле 2007 года с ценой размещения 92,30 кроны, или 5,9 евро за акцию. В тот период акция кратковременно достигала уровня 6,6 евро. Предложенная цена выкупа — 1,25 евро за акцию, что на 77% ниже цены размещения восемнадцатилетней давности. Тогда акции компании приобрели шесть тысяч инвесторов.
Акционерам предлагают премию
Компания HHL Rühm, принадлежащая крупнейшему акционеру Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку, в пятницу объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций с премией почти 15% и вывести компанию с Таллиннской биржи.
Предложение о выкупе акций Ekspress Grupp повысило их стоимость на 8%, доведя до уровня цены выкупа.
