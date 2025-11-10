Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,3%292,74
  • OMX Riga0,07%916,97
  • OMX Tallinn−0,11%1 906,63
  • OMX Vilnius0,49%1 268,8
  • S&P 5001,58%6 835,01
  • DOW 300,87%47 394,22
  • Nasdaq 2,32%23 537,38
  • FTSE 1001,08%9 787,15
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,94
  • OMX Baltic0,3%292,74
  • OMX Riga0,07%916,97
  • OMX Tallinn−0,11%1 906,63
  • OMX Vilnius0,49%1 268,8
  • S&P 5001,58%6 835,01
  • DOW 300,87%47 394,22
  • Nasdaq 2,32%23 537,38
  • FTSE 1001,08%9 787,15
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,94
  • 10.11.25, 18:42

Ekspress Grupp уходит с биржи. Часть акционеров разочарована, другие фиксируют прибыль

В прошлую пятницу принадлежащая основному владельцу Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку компания HHL Rühm объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций, которое на 77% ниже цены первичного размещения компании.
Предприниматель и сооснователь компании Ингмар Маттус собирался держать акции Ekspress Grupp в своём портфеле ещё долго, считая их недооценёнными.
  • Предприниматель и сооснователь компании Ингмар Маттус собирался держать акции Ekspress Grupp в своём портфеле ещё долго, считая их недооценёнными.
  • Foto: Андрас Кралла
Это вызвало среди инвесторов противоречивые реакции: одни видят в этом возможность с выгодой выйти из инвестиций, другие — повод для разочарования. Крупный инвестор Балтийской биржи Александр Паюри прямо заявил, что пребывание Ekspress Grupp на бирже стало для него большим разочарованием. «Для меня всё закончится убытком, ведь цена IPO была совсем другой», — сказал он. Ekspress Grupp вышла на биржу в апреле 2007 года с ценой размещения 92,30 кроны, или 5,9 евро за акцию. В тот период акция кратковременно достигала уровня 6,6 евро. Предложенная цена выкупа — 1,25 евро за акцию, что на 77% ниже цены размещения восемнадцатилетней давности. Тогда акции компании приобрели шесть тысяч инвесторов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 10.11.25, 18:16
Надежда на конец шатдауна в США взбодрила Уолл-стрит
Технологические акции подтолкнули американские рынки вверх в понедельник, когда Сенат США предпринял шаги для завершения самого продолжительного в истории правительственного шатдауна. Совокупный индекс Nasdaq вырос более чем на 1,5% в первые минуты торгов, индекс S&P 500 поднялся примерно на 1%, а промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,5%.
Биржа
  • 07.11.25, 19:05
Крупнейшим ростом на Таллиннской бирже отметилась покидающая рынок Ekspress Grupp, американские акции продолжают снижаться
При скромных объемах торгов все балтийские фондовые рынки завершили последнюю торговую сессию недели снижением. Американские акции также движутся к завершению тяжелой недели в красной зоне.
Биржа
  • 07.11.25, 16:48
Ekspress Grupp намерена уйти с биржи: Луйк делает акционерам предложение о выкупе
Акционерам предлагают премию
Компания HHL Rühm, принадлежащая крупнейшему акционеру Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку, в пятницу объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций с премией почти 15% и вывести компанию с Таллиннской биржи.
Биржа
  • 10.11.25, 11:45
Акции Ekspress Grupp подорожали более чем на 8% после объявления о выкупе
Предложение о выкупе акций Ekspress Grupp повысило их стоимость на 8%, доведя до уровня цены выкупа.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Самые читаемые

1
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
2
Инвестор Тоомас
  • 07.11.25, 12:42
Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise
3
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
4
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
5
Новости
  • 09.11.25, 12:19
Эстонский производитель окон приобрел компанию в Великобритании
6
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов

Последние новости

Новости
  • 10.11.25, 18:54
Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
Биржа
  • 10.11.25, 18:42
Ekspress Grupp уходит с биржи. Часть акционеров разочарована, другие фиксируют прибыль
Биржа
  • 10.11.25, 18:16
Надежда на конец шатдауна в США взбодрила Уолл-стрит
Новости
  • 10.11.25, 17:53
Четверть возобновляемой энергии Eesti Energia не была произведена
Новости
  • 10.11.25, 16:57
Жесткая конкуренция заставляет застройщиков идти на абсурдные меры. Новое жилье выбирает лишь один из десяти покупателей
Новости
  • 10.11.25, 16:19
Андрус Дурейко о биржевом скандале: внутренняя проверка Eesti Energia нарушений не выявила
Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
Новости
  • 10.11.25, 15:01
В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества

Сейчас в фокусе

Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов
По данным «Фонтанки», Новака и его жену убили на съемной вилле в городе Хатта, куда их заманили под предлогом встречи с потенциальными инвесторами.
Новости
  • 09.11.25, 13:46
В ОАЭ убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга и основатель приложения Fintopio
Деревянно-алюминиевая террасная дверь Viking Window.
Новости
  • 09.11.25, 12:19
Эстонский производитель окон приобрел компанию в Великобритании
Таави Мадиберк на открытии завода по производству аккумуляторов.
Новости
  • 09.11.25, 13:15
ФОТО: Skeleton открыл в Финляндии завод стоимостью 50 млн евро
Реновированная черепичная крыша от Veldan Ehitus. Фото: частный архив
Новости
  • 08.11.25, 14:07
Veldan Ehitus: мы не настолько богаты, чтобы заниматься субподрядом в Эстонии
По словам Марти Ельцова, один ядерный реактор способен покрыть около четверти годовой потребности Эстонии в электроэнергии.
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
Картинка нуждается в комментариях? У Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня возникли... легкие разночтения в позициях.
Mнения
  • 07.11.25, 15:56
Делов-то: от перестановки мэров мало что меняется, а к свободе слова есть вопросы
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025