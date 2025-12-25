Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо

Если в Эстонии экономическая ситуация становится сложной, владелец сети Grossi toidukaubad радуется – низкие цены привлекают людей в магазины и бизнес процветает.
- В ТОПе самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev Олег Гросс занял 17 место.
- Foto: Liis Treimann
Владелец расширившейся по всей Эстонии розничной сети Grossi toidukaubad Олег Гросс подвел итоги прошлого года: «Не хотелось бы зазнаваться, но у нас дела идут очень хорошо. Когда экономике Эстонии плохо, нам хорошо», – признал он. По словам Гросса, показатели роста торговой сети хорошие, и это связано с тем, что люди ищут низкие цены, которые магазины Grossi охотно предлагают.
