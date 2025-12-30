Государство заключило первый договор с производителем в оборонно-промышленном парке
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договор с первым производителем в оборонно-промышленном парке, который появится в Пярнумаа. Согласно договору, компания Nitrotol займется производством взрывчатых веществ и боеприпасов.
Государство согласовало первый договор с производителем в новом оборонно-промышленном парке. На фото – один из владельцев Nitrotol Кристо Кирс, представляющий продукцию своего предприятия в конце прошлого года.
Foto: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix
