Государство заключило первый договор с производителем в оборонно-промышленном парке

Министр обороны Ханно Певкур подвел итоги инвестиций в оборонную сферу за прошлый и текущий годы. В том числе он отметил, что на 100 миллионов евро, предназначенные на военную помощь Украине, могут претендовать эстонские оборонные предприятия.