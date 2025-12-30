Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,57%310,11
  • OMX Riga−0,8%923,02
  • OMX Tallinn1,01%2 052,96
  • OMX Vilnius1,17%1 338,85
  • S&P 500−0,35%6 905,74
  • DOW 30−0,51%48 461,93
  • Nasdaq −0,5%23 474,35
  • FTSE 1000,42%9 907,78
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,57
  • OMX Baltic1,57%310,11
  • OMX Riga−0,8%923,02
  • OMX Tallinn1,01%2 052,96
  • OMX Vilnius1,17%1 338,85
  • S&P 500−0,35%6 905,74
  • DOW 30−0,51%48 461,93
  • Nasdaq −0,5%23 474,35
  • FTSE 1000,42%9 907,78
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,57
  • 30.12.25, 12:35

Государство заключило первый договор с производителем в оборонно-промышленном парке

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договор с первым производителем в оборонно-промышленном парке, который появится в Пярнумаа. Согласно договору, компания Nitrotol займется производством взрывчатых веществ и боеприпасов.
Государство согласовало первый договор с производителем в новом оборонно-промышленном парке. На фото – один из владельцев Nitrotol Кристо Кирс, представляющий продукцию своего предприятия в конце прошлого года.
  • Государство согласовало первый договор с производителем в новом оборонно-промышленном парке. На фото – один из владельцев Nitrotol Кристо Кирс, представляющий продукцию своего предприятия в конце прошлого года.
  • Foto: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.03.25, 12:03
Взрывной рост: производитель взрывчатки переносит производство в Эстонию
Выручка эстонской компании Eesti Arsenal, производящей взрывчатые вещества, за пару лет выросла более чем в 20 раз. В этом году компания планирует перенести значительную часть производства в Эстонию.
Новости
  • 18.11.24, 15:04
Боеприпасы в Эмари будет производить пярнуская фирма
Весной 2025 года в военном городке Эмари начнёт производить боеприпасы принадлежащая Кристо Кирсу компания Nitrotol OÜ, выигравшая тендер, проведённый Центром оборонных инвестиций (RKIK).
Новости
  • 03.01.25, 15:32
Оборонные предприятия могут претендовать на 100 миллионов поддержки
Министр обороны Ханно Певкур подвел итоги инвестиций в оборонную сферу за прошлый и текущий годы. В том числе он отметил, что на 100 миллионов евро, предназначенные на военную помощь Украине, могут претендовать эстонские оборонные предприятия.
Новости
  • 29.05.25, 12:10
Сделка в секторе обороны: Eesti Arsenal приобрел контрольный пакет акций Nitrotol
Производящая взрывчатые вещества компания Eesti Arsenal теперь владеет контрольным пакетом акций фирмы Nitrotol, следует из данных Инфобанка Äripäev.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
2
Новости
  • 29.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: время «ресторанов для красивых фото» уходит, в гостиничном бизнесе – неравная конкуренция
3
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
4
Новости
  • 29.12.25, 10:11
LHV: люди переводят в третью пенсионную ступень рекордные суммы
5
Новости
  • 29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
6
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо

Последние новости

Новости
  • 30.12.25, 14:38
Slava Ukraini готова подать гражданский иск о возмещении ущерба против Лехтме
Новости
  • 30.12.25, 14:10
Минимальную зарплату не получится утвердить до нового года
Новости
  • 30.12.25, 13:30
Прибыль принадлежащей семье Веэбер Giga выросла в 20 раз
Новости
  • 30.12.25, 12:35
Государство заключило первый договор с производителем в оборонно-промышленном парке
Новости
  • 30.12.25, 11:59
Эстонские инвесторы построят на берегу Чудского озера аккумуляторный парк за 45 млн евро
Новости
  • 30.12.25, 10:57
Суд признал многомиллионное требование Hepsor в деле о банкротстве скандальной клиники
Новости
  • 30.12.25, 10:03
Минфин ожидает ускоренного роста зарплат в государственном секторе
Mнения
  • 30.12.25, 08:51
Клайд Кулль: два необузданных гегемона разрушают мировую экономику

Сейчас в фокусе

Местные рестораны всеми силами пытаются держаться на плаву.
Новости
  • 29.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: время «ресторанов для красивых фото» уходит, в гостиничном бизнесе – неравная конкуренция
Для многократного министра и недавнего крупного собственника VKG Антса Лаоса тщательная подготовка всегда дает душевное спокойствие. К передаче собственного бизнеса тоже нужно готовиться.
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
Глава Tesla Илон Маск.
Новости
  • 29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
Председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту.
Новости
  • 29.12.25, 10:11
LHV: люди переводят в третью пенсионную ступень рекордные суммы
Работающий ассистентом преподавателя в экономической школе Стерна в Нью-Йорке доктор Тоомас Лааритс показал одну из гордостей своего кабинета — 100-летнюю облигацию.
Биржа
  • 28.12.25, 16:39
Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности
«В Эстонии по-прежнему самая конкурентоспособная налоговая система в мире, хотя я признаю, что, управляя страной вместе с социал-демократами, мы на время с этого пути свернули», – заявил премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 29.12.25, 16:13
Михал: признаю, что с социал-демократами мы свернули с правильного пути
Если изначально у биржевой компании Merko Ehitus была надежда заключить контракты в Литве в этом году, то теперь в процессе подписания тендерных договоров возникло препятствие.
Биржа
  • 29.12.25, 10:52
Контракты Merko на 600 млн евро застряли из‑за жалобы
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025