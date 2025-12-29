Назад 29.12.25, 10:52 Контракты Merko на 600 млн евро застряли из‑за жалобы Компания Merko, акции которой котируются на Таллиннской бирже, одержала победу в Литве в нескольких государственных тендерах на строительство оборонных сооружений, однако из-за поданной жалобы подписание контрактов откладывается на следующий год.

Если изначально у биржевой компании Merko Ehitus была надежда заключить контракты в Литве в этом году, то теперь в процессе подписания тендерных договоров возникло препятствие.

Foto: Andras Kralla

В Литве перед Merko маячат контракты на сумму около 600 миллионов евро, поскольку компания выиграла несколько крупных государственных тендеров на строительство оборонных объектов. Литовская экономическая газета Verslo Žinios пишет, что по части B тендера Merko сделала предложение на 75 миллионов евро ниже, чем следующий участник, что вызвало у конкурентов сомнения.