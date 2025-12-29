Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,76%307,62
  • OMX Riga−0,54%925,39
  • OMX Tallinn0,84%2 032,33
  • OMX Vilnius0,64%1 331,82
  • S&P 500−0,37%6 904
  • DOW 30−0,34%48 545,59
  • Nasdaq −0,53%23 468,44
  • FTSE 1000,01%9 871,81
  • Nikkei 225−0,44%50 526,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,94
  • 29.12.25, 10:52

Контракты Merko на 600 млн евро застряли из‑за жалобы

Компания Merko, акции которой котируются на Таллиннской бирже, одержала победу в Литве в нескольких государственных тендерах на строительство оборонных сооружений, однако из-за поданной жалобы подписание контрактов откладывается на следующий год.
Если изначально у биржевой компании Merko Ehitus была надежда заключить контракты в Литве в этом году, то теперь в процессе подписания тендерных договоров возникло препятствие.
  • Если изначально у биржевой компании Merko Ehitus была надежда заключить контракты в Литве в этом году, то теперь в процессе подписания тендерных договоров возникло препятствие.
  • Foto: Andras Kralla
В Литве перед Merko маячат контракты на сумму около 600 миллионов евро, поскольку компания выиграла несколько крупных государственных тендеров на строительство оборонных объектов. Литовская экономическая газета Verslo Žinios пишет, что по части B тендера Merko сделала предложение на 75 миллионов евро ниже, чем следующий участник, что вызвало у конкурентов сомнения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025