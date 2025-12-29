Деловые ведомости
  29.12.25, 09:07

Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша

Äripäev представляет портреты шести долгожителей в эстонском бизнесе и раскрывает их образ мышления. С упорством и преданностью делу они продолжают вести бизнес, даже приближаясь к своему 90-летнему юбилею.
Для многократного министра и недавнего крупного собственника VKG Антса Лаоса тщательная подготовка всегда дает душевное спокойствие. К передаче собственного бизнеса тоже нужно готовиться.
  • Для многократного министра и недавнего крупного собственника VKG Антса Лаоса тщательная подготовка всегда дает душевное спокойствие. К передаче собственного бизнеса тоже нужно готовиться.
  • Foto: Liis Treimann
На фоне большинства этих местных предпринимателей и руководителей президент США Дональд Трамп, которому в июне следующего года исполнится 80 лет, выглядит сущим мальчишкой. Предприниматели, десятилетиями управлявшие бизнесом, говорят, что важно уловить правильный момент, чтобы передать свои дела, однако никто не хочет делать это впопыхах, поскольку в деятельности заключается сила.
Они сравнивают время, когда начинали свой бизнес, с нынешними стартапами и подчеркивают, что умный человек прислушивается к другим – независимо от того, насколько он сам умен. По формуле гуру своей сферы бизнес нужно растить как детей: нельзя пропускать ни одного года или этапа развития. И, что скрывать, немного удачи тоже понадобится.
По-настоящему стойкие предприниматели
Äripäev побеседовал с шестью очень опытными предпринимателями об их жизни и взглядах:
Майе Нийт (87), мясной технолог, основатель Otepää Lihatööstus Edgar
Антс Лаос (82), один из крупнейших собственников Viru Keemia Grupp до 2025 года, бывший министр
Айри Вярник (86), психиатр, основатель Эстоно-шведского института психического здоровья и суицидологии
Рейн Штраух (80), руководитель и владелец AS Virumaa Metsatööstus, совладелец Strauchi puhkemaja
Карин Пуннинг (86), исполнительный директор и совладелец Englo OÜ, производящей измерительные приборы и военное оборудование
Тынис Каазик (76), владелец компаний Ecometal AS и Net Systems Group OÜ, а также мызы Сака, бывший министр
Майе Нийт по-прежнему бывает на производстве созданного ею мясоперерабатывающего предприятия Edgar в Отепя, иногда помогает чистить лук и присматривает за делами бизнеса.
  • Майе Нийт по-прежнему бывает на производстве созданного ею мясоперерабатывающего предприятия Edgar в Отепя, иногда помогает чистить лук и присматривает за делами бизнеса.
  • Foto: Liis Treimann
