Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности

Работающий ассистентом преподавателя в экономической школе Стерна в Нью-Йорке доктор Тоомас Лааритс показал одну из гордостей своего кабинета — 100-летнюю облигацию.
Foto: Erakogu
Зайдя в кабинет ассистента преподавателя экономической школы Стерна в Нью-Йорке Тоомаса Лааритса, в первую очередь обращаешь внимание на великолепный вид на город, однако сразу этого после внимание привлекает редкий документ — это облигация Эстонской Республики 1927 года.
