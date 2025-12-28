Деловые ведомости
  28.12.25, 16:39

Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности

В 2006 году Тоомас Лааритс отправился учиться в США и остался там жить. Сейчас он преподает студентам-экономистам основы получения безрисковой доходности.
Работающий ассистентом преподавателя в экономической школе Стерна в Нью-Йорке доктор Тоомас Лааритс показал одну из гордостей своего кабинета — 100-летнюю облигацию.
  • Работающий ассистентом преподавателя в экономической школе Стерна в Нью-Йорке доктор Тоомас Лааритс показал одну из гордостей своего кабинета — 100-летнюю облигацию.
  • Foto: Erakogu
Зайдя в кабинет ассистента преподавателя экономической школы Стерна в Нью-Йорке Тоомаса Лааритса, в первую очередь обращаешь внимание на великолепный вид на город, однако сразу этого после внимание привлекает редкий документ — это облигация Эстонской Республики 1927 года.
