Назад 30.12.25, 15:57 Citigroup уходит из России, зафиксировав убыток в $1,2 млрд Американский банковский конгломерат Citigroup объявил о продаже последнего бизнеса в России и ожидаемом убытке в размере 1,2 млрд долларов. Соответствующие сообщения были опубликованы в понедельник, 29 декабря, на сайте группы и на портале Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Штаб-квартира отделения Citigroup в Лондоне.

Foto: John Gomez

В сообщении Citigroup говорится, что оставшийся бизнес его дочернего российского «Ситибанка» будет полностью продан компании Renaissance Capital. Ожидается, что сделка будет подписана и завершена в первой половине 2026 года при условии получения всех необходимых разрешений регуляторов, передает DW.

Отдельно отмечается, что 12 ноября президент России Владимир Путин издал специальный указ, разрешающий проведение этой сделки с участием компании «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант».

Citigroup входит в число крупнейших банков США и мира, совокупные активы группы составляют около 2,35 трлн долларов. В структуру конгломерата входил российский «Ситибанк», основанный в 1993 году. В 2021 году Citi принял решение продать розничный бизнес в России, а в марте 2022 года перечень активов, выставленных на продажу, был расширен. Часть из них в октябре 2022 года была продана банку «Уралсиб».

При этом остается неясным, кто именно станет конечным владельцем российского бизнеса. До ноября 2024 года активы Renaissance Capital в России входили в холдинг Михаила Прохорова, однако затем компания «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант» была продана. Официально покупателями назывались ее собственные топ-менеджеры. Согласно данным реестра Интерфакс, в настоящее время 99,99% этой компании принадлежит АО «РКИП», при этом информация о конечных бенефициарах этой структуры отсутствует.