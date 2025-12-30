Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,03%6 903,45
  • DOW 30−0,13%48 396,55
  • Nasdaq −0,11%23 449,42
  • FTSE 1000,75%9 940,71
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,4
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,03%6 903,45
  • DOW 30−0,13%48 396,55
  • Nasdaq −0,11%23 449,42
  • FTSE 1000,75%9 940,71
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,4
  • 30.12.25, 15:57

Citigroup уходит из России, зафиксировав убыток в $1,2 млрд

Американский банковский конгломерат Citigroup объявил о продаже последнего бизнеса в России и ожидаемом убытке в размере 1,2 млрд долларов. Соответствующие сообщения были опубликованы в понедельник, 29 декабря, на сайте группы и на портале Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Штаб-квартира отделения Citigroup в Лондоне.
  • Штаб-квартира отделения Citigroup в Лондоне.
  • Foto: John Gomez
В сообщении Citigroup говорится, что оставшийся бизнес его дочернего российского «Ситибанка» будет полностью продан компании Renaissance Capital. Ожидается, что сделка будет подписана и завершена в первой половине 2026 года при условии получения всех необходимых разрешений регуляторов, передает DW.
Отдельно отмечается, что 12 ноября президент России Владимир Путин издал специальный указ, разрешающий проведение этой сделки с участием компании «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант».
Citigroup входит в число крупнейших банков США и мира, совокупные активы группы составляют около 2,35 трлн долларов. В структуру конгломерата входил российский «Ситибанк», основанный в 1993 году. В 2021 году Citi принял решение продать розничный бизнес в России, а в марте 2022 года перечень активов, выставленных на продажу, был расширен. Часть из них в октябре 2022 года была продана банку «Уралсиб».

Статья продолжается после рекламы

При этом остается неясным, кто именно станет конечным владельцем российского бизнеса. До ноября 2024 года активы Renaissance Capital в России входили в холдинг Михаила Прохорова, однако затем компания «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант» была продана. Официально покупателями назывались ее собственные топ-менеджеры. Согласно данным реестра Интерфакс, в настоящее время 99,99% этой компании принадлежит АО «РКИП», при этом информация о конечных бенефициарах этой структуры отсутствует.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 23.12.25, 13:17
Инвестиционный банк Citigroup составил список фаворитов на следующий год
Крупный американский инвестиционный банк Citigroup опубликовал свежий прогноз на первый квартал нового года, рекомендовав инвесторам обратить внимание на финансовый, медицинский и инфотехнологический сектора и выделив по три лучшие акции в каждом из них.
Биржа
  • 14.10.25, 14:53
Перед публикацией результатов: от крупных банков США ожидают продолжения роста прибыли
Рынок сделок в США оживляется, и аналитики ожидают, что доходы банков продолжат расти седьмой квартал подряд. Аналитики прогнозируют, что шесть крупнейших банков увеличат прибыль на 6% по сравнению с прошлым годом.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
2
Новости
  • 29.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: время «ресторанов для красивых фото» уходит, в гостиничном бизнесе – неравная конкуренция
3
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
4
Новости
  • 29.12.25, 10:11
LHV: люди переводят в третью пенсионную ступень рекордные суммы
5
Новости
  • 29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
6
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо

Последние новости

Новости
  • 30.12.25, 19:27
«Нарвская газета» сменила владельца: издание приобрел собственник Tribuna.ee
Новости
  • 30.12.25, 18:47
Компании Joogiekspert и Coffeecup объединяют бизнес
Новости
  • 30.12.25, 17:46
Программист разрабатывает на старом спиртзаводе несколько видов дронов
Биржа
  • 30.12.25, 17:11
Финляндию ждет дивидендная весна
Биржа
  • 30.12.25, 16:55
Подсказки инвестору на 2026 год: ралли на Таллиннской бирже ускоряется
Новости
  • 30.12.25, 15:57
Citigroup уходит из России, зафиксировав убыток в $1,2 млрд
Подсказка
  • 30.12.25, 15:48
«Долой электронную переписку и бумажную волокиту!» Наступает эпоха цифровых трудовых споров
Новости
  • 30.12.25, 14:38
Slava Ukraini готова подать гражданский иск о возмещении ущерба против Лехтме

Сейчас в фокусе

Местные рестораны всеми силами пытаются держаться на плаву.
Новости
  • 29.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: время «ресторанов для красивых фото» уходит, в гостиничном бизнесе – неравная конкуренция
Для многократного министра и недавнего крупного собственника VKG Антса Лаоса тщательная подготовка всегда дает душевное спокойствие. К передаче собственного бизнеса тоже нужно готовиться.
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
Глава Tesla Илон Маск.
Новости
  • 29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
Председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту.
Новости
  • 29.12.25, 10:11
LHV: люди переводят в третью пенсионную ступень рекордные суммы
Работающий ассистентом преподавателя в экономической школе Стерна в Нью-Йорке доктор Тоомас Лааритс показал одну из гордостей своего кабинета — 100-летнюю облигацию.
Биржа
  • 28.12.25, 16:39
Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности
«В Эстонии по-прежнему самая конкурентоспособная налоговая система в мире, хотя я признаю, что, управляя страной вместе с социал-демократами, мы на время с этого пути свернули», – заявил премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 29.12.25, 16:13
Михал: признаю, что с социал-демократами мы свернули с правильного пути
Если изначально у биржевой компании Merko Ehitus была надежда заключить контракты в Литве в этом году, то теперь в процессе подписания тендерных договоров возникло препятствие.
Биржа
  • 29.12.25, 10:52
Контракты Merko на 600 млн евро застряли из‑за жалобы
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025