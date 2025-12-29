Михал: признаю, что с социал-демократами мы свернули с правильного пути
Одной из причин низкого рейтинга Партии реформ стала налоговая неразбериха, которую создали правительства под руководством Партии реформ, признал премьер-министр Кристен Михал в передаче радио Äripäev «Kuum tool».
«В Эстонии по-прежнему самая конкурентоспособная налоговая система в мире, хотя я признаю, что, управляя страной вместе с социал-демократами, мы на время с этого пути свернули», – заявил премьер-министр Кристен Михал.
Foto: Liis Treimann
«Налоговая неразбериха при разных правительствах, безусловно, является одной из составляющих этого», – прокомментировал он низкий рейтинг партии, который, по данным Kantar Emor, в ноябре составил 12%.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что понимает, с какими трудностями сталкиваются жители страны из-за роста цен, и подчеркнул, что сам старается экономить в повседневной жизни.
В среду будет принят государственный бюджет, который, помимо прочего, «не оставляет Рейнсалу ничего», как якобы прозвучало на пресс-конференции правительства Кристена Михала. Приведет ли это в ближайшие годы к неизбежному повышению налогов?
По словам депутата Рийгикогу Марта Вырклаэва, в Партии реформ обсуждалось, что необходимо проголосовать за снижение налога на азартные игры, иначе не удастся принять государственный бюджет, и коалиция распадется.