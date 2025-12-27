Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время

ДВ спросили ида-вируских предпринимателей, о которых писали около года назад, как прошел для них 2025-й и чего они ждут от следующего года. Оказалось, что у всех собеседников сейчас время перемен: у кого-то они приведут к дальнейшему развитию, у кого-то – к закрытию бизнеса.