Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
По мнению исполнительного директора Rimi Eesti Кристель Метс, в следующем году люди еще будут ощущать влияние повышения налога с оборота, но после лет экономии начнут класть в корзину и более дорогие товары.
Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс не ожидает значительного роста в следующем году, а делает ставку на стабильность. «Мы достигли почти общенационального охвата, за счет регионального расширения роста уже не будет», — пояснила она.
Foto: Liis Treimann
Метс прогнозирует, что следующий год в розничной торговле будет похож на текущий. «Влияние повышения налога с оборота — которое вступило в силу 1 июля — безусловно скажется на первом полугодии следующего года», — сказала она, добавив, что во второй половине года люди привыкнут к новым ценам.
