Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 500−0,03%6 929,94
  • DOW 30−0,04%48 710,97
  • Nasdaq −0,09%23 593,1
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 2250,68%50 750,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,02
  27.12.25, 14:18

Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время

По мнению исполнительного директора Rimi Eesti Кристель Метс, в следующем году люди еще будут ощущать влияние повышения налога с оборота, но после лет экономии начнут класть в корзину и более дорогие товары.
Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс не ожидает значительного роста в следующем году, а делает ставку на стабильность. «Мы достигли почти общенационального охвата, за счет регионального расширения роста уже не будет», — пояснила она.
  • Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс не ожидает значительного роста в следующем году, а делает ставку на стабильность. «Мы достигли почти общенационального охвата, за счет регионального расширения роста уже не будет», — пояснила она.
  • Foto: Liis Treimann
Метс прогнозирует, что следующий год в розничной торговле будет похож на текущий. «Влияние повышения налога с оборота — которое вступило в силу 1 июля — безусловно скажется на первом полугодии следующего года», — сказала она, добавив, что во второй половине года люди привыкнут к новым ценам.
